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20.12.2021 11:04
Рубрика: Российский автопром

Американцы узнали, когда смогут купить УАЗ "Патриот"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Bremach. Фото: Пресс-служба Bremach.
Фото: Пресс-служба Bremach.

На ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach, ставшая официальным импортёром автомобилей УАЗ в США, представила модель 4х4 SUV - наш "Патриот" с другими шильдиками. Пресс-служба рассказала, когда стартуют продажи внедорожника в Соединённых Штатах.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В УАЗе сообщили, что презентация Bremach 4x4 SUV (что, ещё одна?) запланирована на весну 2022 года, продажи стартуют в марте.

Ранее сообщалось, что в эти сроки в США представят Bremach 4x4 Pickup - наш УАЗ "Пикап".

Автомобили УАЗ, поставляемые за границу, ничем не отличаются от отечественных версий внедорожников, кроме шильдиков. Цена на Bremach 4x4 SUV составляет 26 405 долларов, модель 4x4 Pickup обойдётся в 27 882 доллара. По данным УАЗа, это примерно на три тысячи меньше, чем стоят в США внедорожники конкурентов.

Несмотря на скепсис со стороны россиян, особенно имевших опыт владения моделями УАЗа, американцы готовы покупать автомобили Bremach. Например, в первый день после премьеры было внесено депозитов на сумму 3.8 млн долларов.

#УАЗ