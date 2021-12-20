АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada и Renault по выходным, но только не Granta

Слухи о том, что АвтоВАЗ может остановить производство Lada Granta до конца 2021 года, не подтвердились: компоненты найдены, сборка осуществляется. Правда, в случае с "народной" моделью производство всё равно функционирует с перебоями.

Так, эта неделя не началась для СКП Kalina (производство Lada Granta) с простоя, но режим может быть введён 22 и 23 декабря, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Недоразумение с поставками комплектующих для автомобилей на платформе B0 ликвидировано, и теперь компонентов хватает с запасом даже для того, чтобы организовать сборку машин по выходным дням.

Если раньше на АвтоВАЗе практиковали "чёрные субботы", то теперь "чёрными" могут стать и воскресенья. По крайней мере, есть все предпосылки к тому, что выпуск Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero будет осуществляться 25 и 26 декабря.

Внедорожники семейства Lada Niva - Legend и Travel - также будут выпускаться в дополнительные смены, но только по субботам.

Относительно производства Lada Vesta на заводе в Ижевске ничего не сообщается.

Ранее "РГ" рассказывала, какие новинки Lada подготовила в 2022 году.