Беларусь сократит численность дипломатов в странах Евросоюза

Об изменениях в приоритете дипломатического присутствия за рубежом объявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей по итогам доклада президенту страны.

Министр уточнил, что речь идет не о закрытии посольств и загранучреждений в европейских государствах. "Мы сокращаем численность дипломатического персонала, который в значительной мере перебрасываем на другие направления, где они будут востребованы", - имея ввиду СНГ, а также страны дальней дуги.

По его словам, дипломатическое присутствие будет укреплено и в странах, которые являются для РБ стратегически важными партнерами, например, в Китае и Индии. "Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция", - добавил министр.

Запланированы изменения и в структуре центрального аппарата МИД. Их цель, констатировал Макей, - укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности ведомства. Вскоре, добавил он, появится отдел Китая, который будет заниматься страной, являющейся для РБ торгово-экономическим, стратегическим партнером.

Говоря о причинах намеченной реструктуризации, министр признал, что "ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране".

На Беларусь, подчеркнул он, оказывается серьезное санкционное давление. Это накладывает отпечаток и на деятельность министерства. "Снизился уровень взаимодействия загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", - обратил внимание глава МИД.

Кроме того, на рассмотрение президента были внесены и предложения о некоторых кадровых назначениях. Все они "в целом поддержаны. В ближайшее время будет приниматься формализованное конкретное решение", - сообщил Макей, добавив, что намеченные преобразования будут проведены в максимально короткие сроки.

"До нового года мы примем соответствующий приказ, на основании которого будут проведены все перестановки. Такие полномочия делегированы президентом министру иностранных дел", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Беларуси.