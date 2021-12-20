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20.12.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске

Текст: Михаил Фалалеев

В Красноярском крае полицейские нашли в оборудованном в гараже тайнике два миллиона рублей - часть денег, украденных кассиром из ачинского банка. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей.

Фото: скриншот МВД Медиа/ youtube
Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска

Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейские изъяли принадлежащий подозреваемым автомобиль. Иномарка помещена на специализированную стоянку.

Напомним, сообщение о хищении крупной денежной суммы поступило 7 декабря в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации.

Выяснилось, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. После беседы с полицейскими мать убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию. Она взята под стражу до 7 февраля 2022 года. Вскоре, 17 декабря, был задержан и причастный к преступлению 30-летний супруг фигурантки. Он взят под стражу тоже до 7 февраля 2022 года.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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