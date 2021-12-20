Kia Sportage не прошел краш-тесты: ноль звезд, но все-таки лучше Tucson

Latin NCAP продолжает шокировать мир результатами краш-тестов автомобилей, продающихся в Южной Америке. В прошлый раз в испытаниях принял участие Hyundai Tucson, по итогам которых не заработал ни одной звезды, теперь организация проверила соплатформенный Kia Sportage: результат ожидаемо оказался таким же, но нюансы всё-таки есть.

Напомним, что показатели защиты водителя и взрослых пассажиров Hyundai Tucson оценены в 51%, защита пассажиров-детей - 4%, безопасность пешеходов - 50%, наличие и работа электронных систем безопасности - 7%.

Последний показатель оказался таким же у Kia Sportage: рассчитывать на действие ассистентов не приходится. Конструкция бампера и капота Sportage безопаснее, чем у "собрата" - 58% за защиту пешеходов. По защите водителя и взрослого пассажира кроссовер не смог перешагнуть 50-процентный показатель - только 48%. Защита пассажиров-детей оказалась лучше, чем у Tucson, - 15%, но всё-таки недостаточной, чтобы назвать автомобиль безопасным.

"Жизнь латиноамериканца так же ценна и важна, как и жизнь любого другого клиента Hyundai-Kia, и мы заслуживаем того же базового уровня безопасности, не доплачивая за них. Мы чувствуем дискриминацию со стороны этого автопроизводителя и требуем срочных действий по повышению уровня базовой безопасности в Латинской Америке в соответствии с лучшими мировыми практиками", - сказал Алехандро Фурас, генеральный секретарь Latin NCAP.

В краш-тесте принимал участие Kia Sportage четвёртого поколения, оснащённый двумя подушками безопасности и ABS.

Отметим, что автомобили, представленные в России, по уровню безопасности отличаются от тех, которые продаются в Южной Америке. В нашей стране по-прежнему продаётся Kia Sportage четвёртой генерации, но новое поколение уже на подходе.