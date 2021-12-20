Стало известно состояние корвета после пожара на верфи в Петербурге

На петербургском предприятии "Северная верфь", где 17 декабря произошел пожар на строящемся корвете "Проворный", рассказали о состоянии корабля.

На предприятии заявили, что надстройка повреждена и подлежит демонтажу. Но корпус судна не пострадал, его спасла противопожарная изоляция, проложенная между надстройкой и палубой.

На надстройку еще не успели установить оборудование. Эту конструкцию для "Проворного" изготавливал "Средне-Невский судостроительный завод". "Северная верфь" начала переговоры с производителем о создании новой надстройки взамен утраченной.

Пожар на корабле тушили вплоть до 19 декабря. Корвет был залит водой, замерзание этой воды также было чревато для корабля. Поэтому на корабль подали отопление и электричество и произвели откачку жидкости.

Сумма ущерба устанавливается. Причины пожара выясняет специальная комиссия. Во время тушения, напомним, пострадали двое пожарных.