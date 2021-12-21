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21.12.2021 09:19
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг предложит ограничить наценку автодилеров на уровне 10%

Текст: Анастасия Селиванова
Максимальная наценка официальных автодилеров в России должна быть ограничена, чтобы в пиковые периоды спроса не было неадекватно завышенных цен. Ожидается, что наценку законодательно ограничат уровнем 10%.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%", - сообщил ТАСС источник в Минпромторге.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По оценкам ведомства, подобная наценка будет выгодной для автопроизводителей, норма прибыли для которых составляет 5-6%, и для автодилеров, у которых норма наценки на новый автомобиль составляет 7-10%. "Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу", - заключили в ведомстве.

Кроме ограничения наценки на продажу новых автомобилей Минпромторг планирует весной принять решение о возобновлении льготного автокредитования, которое было приостановлено этой зимой из-за исчерпания лимита бюджетных средств на программу. В целом авторынок должен стабилизироваться в первом квартале следующего года, полагают в Минпромторге, тогда же сократится дефицит автомобилей по основным моделям.

Дефицит автомобилей на российском рынке привел к росту цен на них: средняя стоимость новой "легковушки" уже превысила отметку 2 млн рублей. Всего за год ценник вырос на 35%. Без мер поддержки эксперты прогнозируют сохранение дефицита машин до следующего лета.