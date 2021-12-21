Системой централизованного теплоснабжения пользуется две трети населения страны. Но насколько эта система, созданная еще в советский период, соответствует современным условиям и перспективам развития отрасли?

Ответы на этот вопрос дали участники круглого стола "Будущее инфраструктуры централизованного теплоснабжения России", который состоялся в рамках Российской энергетической недели.

Государство, по словам заместителя министра энергетики РФ Петра Бобылева, исходит из того, что теплоснабжение является бизнесом, но бизнесом социально ориентированным, определяющим качество жизни россиян, и это "никогда никуда не денется". Социальная нагрузка теплоснабжения касается надежности его системы, качества поставляемой продукции, а также объема расходов граждан на ее оплату. Другими словами, тарифы не должны оказаться неподъемными для населения.

Кроме того, отечественное теплоснабжение в последние годы вышло за рамки производственных задач и оказалось вписанным в мировую экологическую повестку. Россия взяла на себя международные обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу, а значительная часть их объема приходится на работающие на угле ТЭЦ. Новая повестка ответственного инвестирования (ESG) и климатическое законодательство, как отметили организаторы дискуссии, подталкивают к созданию надежной и экологичной коммунальной инфраструктуры, а также к модернизации жилищного фонда. Весь этот комплекс задач, уверен замминистра энергетики, можно решить только при централизации теплоснабжения.

"Централизованному теплоснабжению точно быть. Децентрализация систем в теплоснабжении - это точно не наш путь", - резюмировал Петр Бобылев. При этом он допустил возможность использования мини-ТЭЦ и котельных в малых городах. Прежде всего там, где "централизация не окупаема".

Развитие коммунальной инфраструктуры должно вписываться в климатическую повестку дня

На целесообразность сохранения разных подходов указал и вице-президент компании "Фортум" Парвиз Абдушукуров. По его словам, было бы неправильным диктовать требования централизации теплоснабжения по всей России. Необходимо учитывать географические и климатические условия отдельных населенных пунктов, численность и плотность населения, особенно в восточной части страны.

Гендиректор "Сибирской генерирующей компании" (СГК) Герман Мустафин, в свою очередь, обратил внимание на тот вклад, который привносят модернизированные, оснащенные современным очистным оборудованием ТЭЦ в снижение вредных выбросов. Эти станции позволяют замещать малые "грязные" котельные. По подсчетам гендиректора, в регионе своей деятельности СГК за все время работы заместила 1800 гигакалорий установленной мощности.

Тем не менее в Новосибирске остается около 250 малых котельных, а в Красноярске помимо таких объектов еще и 17 тысяч домов с печным отоплением. Как констатировал старший аналитик московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников, приоритет, безусловно, должен быть отдан централизации. Но, к сожалению, не везде это происходит, и малые котельные строятся до сих пор.

50 процентов занимает теплоснабжение в платежке домохозяйства за ЖКУ

Власть на местах и крупные компании, работающие на рынке тепловой энергетики, связывают развитие оставшихся со времен СССР систем теплоснабжения с дальнейшим вовлечением в отрасль частного бизнеса. Основными инструментами здесь были названы создание ценовых зон (так называемый метод альтернативной котельной) и заключение концессионных соглашений. Такие правовые формы обеспечивают масштабное инвестирование со стороны частного бизнеса в модернизацию генерирующих мощностей и сетей. По словам одного из участников круглого стола, до появления этих механизмов степень недоверия между частными компаниями и муниципальными властями была настолько велика, что это делало фактически невозможными серьезные инвестиции в отрасль. Теперь ситуация изменилась.

"Собственники компаний готовы кредитоваться, привлекать свои средства, и мы говорим о сумме в 20-25 миллиардов рублей на город. Дайте три-пять лет, когда первые результаты этой работы будут представлены. Я думаю, что это простимулирует муниципальные образования и субъекты Федерации более активно идти в эту сферу", - отметил Петр Бобылев.

Наблюдения представителя Минэнерго России подтвердили руководители крупных участников теплоэнергетического рынка. Как сообщил председатель правления, гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер, компания в 15 городах работает на условиях ценовой зоны. Еще в 17 муниципалитетах заключены концессионные соглашения. Все эти проекты предполагают инвестиции в сумме почти 200 миллиардов рублей. В перспективе же компания предполагает использовать механизм ценовой зоны в 30-32 городах.

Топ-менеджеры теплоэнергетических компаний считают, что для активной модернизации отрасли необходимо более масштабное участие со стороны государства. Например, прозвучала идея о таком государственном софинансировании в централизованное теплоснабжение малых городов, которое позволило бы довести сроки окупаемости проекта для частного инвестора до семи-десяти лет.

Кроме того, представители бизнеса предложили создать стратегию развития тепловой энергетики, прописав в ней конкретные сроки и цифровые показатели. "Революционных подходов предлагать не будем. А эволюционные - будем", - ответил на это Петр Бобылев, добавив, что энергетическая стратегия РФ в ближайшее время будет актуализирована.