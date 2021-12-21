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Стала известна причина смерти американского комика Тревора Мура

Новости
    21.12.2021, 12:23
Текст:   Олег Усков
Фото: FilmMagic/FilmMagic Фото: FilmMagic/FilmMagic
Фото: FilmMagic/FilmMagic

Закончены все экспертизы в рамках расследования смерти 41-летнего американского комика, актера, музыканта и сценариста Тревора Мура.

Напомним, артист трагически погиб, упав с балкона второго этажа своего дома в Лос-Анджелесе.

Как гласит заключение коронеров, которое передает Deadline, все произошедшее - несчастный случай, и токсикологическая экспертиза показала в крови покойного чрезмерную концентрацию алкоголя.

Проще сказать, смертельно пьяный комик перервался через перила, вывалился с балкона (об этом говорит запись с камеры видеонаблюдения), упал во внутренний дворик и скончался от полученной в результате падения тупой травмы головы.

Мур родился 3 апреля 1980 года в Нью-Джерси в семье исполнителей христианских песнопений - дуэта Mickey & Becki Moore, а уже в 15 лет вошел в анналы как самый молодой автор опубликованного коммерческого комикса. В 19 Тревор вел юмористическую программу The Trevor Moore Show, которую менее чем через год закрыли за зашкаливающий уровень пошлости. Далее были Школа изобразительных искусств в Нью-Йорке, стендап-труппа, топ-шоу "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), работа на Disney и так далее.

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