Внедорожники Aurus запустят в серийное производство до конца 2022 года

Внедорожники Aurus Komendant запустят в серийное производство до конца 2022 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

По словам главы Минпромторга, производить внедорожники, как и седаны, будут на заводе в Алабуге. А спецверсии машины останутся на предприятии НАМИ.

Сам Aurus Komendant, как заявлял Денис Мантуров ранее, представят весной следующего года - накануне запуска серийного производства автомобиля. Причем изначально планировалось сделать премьеру еще в 2020 году на Московском автосалоне.

В октбяре этого года Китай уже показал первые фото "конкурента" Aurus - представительского рамного внедорожника LS7.