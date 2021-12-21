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21.12.2021 15:30
Рубрика: Российский автопром

Внедорожники Aurus запустят в серийное производство до конца 2022 года

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Внедорожники Aurus Komendant запустят в серийное производство до конца 2022 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Корольков/РГ
ОАЭ закажут большую партию бронированных машин Aurus

По словам главы Минпромторга, производить внедорожники, как и седаны, будут на заводе в Алабуге. А спецверсии машины останутся на предприятии НАМИ.

Сам Aurus Komendant, как заявлял Денис Мантуров ранее, представят весной следующего года - накануне запуска серийного производства автомобиля. Причем изначально планировалось сделать премьеру еще в 2020 году на Московском автосалоне.

В октбяре этого года Китай уже показал первые фото "конкурента" Aurus - представительского рамного внедорожника LS7.

#Кортеж