Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки"

Вышел трейлер фильма "Старые шишки" с Алексеем Гуськовым в главной роли. Картина позиционируется как "жизнеутверждающая комедия о возрасте, дружбе и любви".

Герой Гуськова приезжает к другу, изнывающему в запущенном доме престарелых. И "решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной - самое то".

"Вместе с бывшей театральной актрисой троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в "Шишках" становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов…" - рассказывает о завязке синопсис.

В ролях также: Ирина Алферова, Василий Кортуков, Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Толя-робот"), Елена Валюшкина ("Горько!", "Я худею") и Николай Козак ("Чикатило", "Чернобыль" Козловского).

Режиссёр - Андрей Шавкеро ("Вечерний Ургант": "CIAO 2020", "Ёлки 5"), сценарист и продюсер - Сергей Светлаков.

Премьера - 31 декабря на "Кинопоиске".