Лавров назвал неадекватными заявления генсека НАТО о гарантиях безопасности

"Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления", - отметил глава МИД, комментируя слова Столтенберга, что вопрос присоединения Украины к альянсу не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.

По мнению Лаврова, генсек НАТО занял высокомерную позицию, с которой заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любой страны, желающей присоединиться к Организации Североатлантического договора. "Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся подписантами более широкого регионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - указал глава МИД.

Как ожидается, в январе будет задействована переговорная площадка для обсуждения со странами НАТО предложений Москвы о гарантиях безопасности. Кроме того, будет задействована площадка ОБСЕ.