В мире
22.12.2021 16:46
Текст: Константин Волков

Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранители республики задержали несколько человек, которые готовили теракты. Об этом он рассказал, выступая перед активом Гомельской области.

Фото: БелТА / РИА Новости
Лукашенко представил активу Гомельской области нового губернатора

По словам Лукашенко, "сегодня ночью - вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты".

Президент Беларуси отметил, что организаторов терактов и все ими сделанное зафиксировали на видео спецслужбы.

Как добавил Лукашенко, объектами терактов должны были стать госслужащие, работники прокуратуры и судьи. Всего задержано семь человек, розыски еще одного ведутся.

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