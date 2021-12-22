Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранители республики задержали несколько человек, которые готовили теракты. Об этом он рассказал, выступая перед активом Гомельской области.

По словам Лукашенко, "сегодня ночью - вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты".

Президент Беларуси отметил, что организаторов терактов и все ими сделанное зафиксировали на видео спецслужбы.

Как добавил Лукашенко, объектами терактов должны были стать госслужащие, работники прокуратуры и судьи. Всего задержано семь человек, розыски еще одного ведутся.