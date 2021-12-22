Премьер-министр Беларуси назвал неоправданной критику БелАЭС Литвой

"Странной и неоправданной" считает премьер-министр Беларуси Роман Головченко критику, которая с завидной регулярностью раздается из Вильнюса в адрес строящейся в Островце атомной электростанции. Ведь республика, подчеркнул он, выполняет все рекомендации международных организаций.

В беседе с журналистами глава кабинета министров напомнил, что все "началось с абсолютно неоправданной критики БелАЭС, которая звучала несмотря на то, что есть положительные заключения от международных организаций, таких как МАГАТЭ, ENSREG, которые отмечают открытость и транспарентность Беларуси, выполнение всех рекомендаций", - цитирует главу правительства БЕЛТА.

А недавно, уточнил Головченко, замминистра МИД Беларуси встречался с заместителем руководителя МАГАТЭ, который еще раз подчеркнул, что белорусская сторона очень ответственно и добросовестно относится к соблюдению всех требований международных регуляторов. "На этом фоне заявления с той стороны границы звучат, мягко говоря, странно", - подчеркнул премьер.

Кстати, руководство энергетического объекта подтвердило в среду, что положено начало важному этапу белорусско-российского проекта: после завершения недавней экспертизы, проведенной делегацией МАГАТЭ, на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор Второго энергоблока.

Местные обозреватели напоминают, что в районе размещения АЭС в Гродненской области еще несколько лет назад были организованы пункты отбора проб аэрозолей наземного слоя атмосферы на метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют и три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений не зафиксировано", - констатировали белорусские ученые.

Следует добавить, что для первой в Беларуси АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.