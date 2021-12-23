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23.12.2021 12:06
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Hyundai Venue готовится к обновлению

Текст: Константин Руссов
Фото: www.rushlane.com Фото: www.rushlane.com
Фото: www.rushlane.com

Hyundai Venue, который до появления модели Casper был самым компактным "паркетником" в модельном ряду марки, дебютировал в 2019 году, и в следующем году будет представлен в рестайлинговом варианте. Автомобили в камуфляже уже вышли на тестовые испытания.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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На фото, опубликованных Rushline, видно, что у кроссовера изменится "лицо": оно получит двухъярусную конфигурацию с узкими полосками светодиодных ходовых огней и основными блок-фарами под ними, перекроенные бампер и решётку радиатора. Задняя часть также претерпит изменения, и кроссовер обзаведётся фонарями в стиле нового Opel Mokka.

Ожидается расширение списка оснащения Hyundai Venue, в который могут войти полностью цифровая приборная панель и мультимедиа с увеличенной диагональю экрана (в настоящее время устанавливается 8-дюймовый тачскрин).

Линейка силовых агрегатов останется прежней. В неё входят атмосферный бензиновый двигатель 1.2 литра мощностью 82 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, 115-сильный дизель, работающий в паре с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом", литровый турбомотор с отдачей 118 л.с., который можно выбрать как с автоматической коробкой передач, так и с преселективным "роботом". Цены на Hyundai Venue в Индии стартуют от 699 200 рупий (примерно 683 000 рублей).

Фото: www.rushlane.com
#Hyundai