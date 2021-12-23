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Текст:   Вера Черенева 
11:42 23.12.2021

Москва и Петербург выбыли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва и Санкт-Петербург перестали считаться мегаполисами с наиболее высокими темпами роста цен на жилье, сообщает международное консалтинговое агентство Knight Frank со ссылкой на результаты своего рейтинга Global Residential Cities Index.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В прошлом году Москва заняла в этом рейтинге пятое место, Петербург - восьмое. Сейчас крупнейшие российские мегаполисы переместились на 20-е и 15-е места соответственно.

Сильнее всего в мире недвижимость дорожает в турецком Измире (34,8 процента), далее идут Веллингтон (33,5), американский город Финикс (33,1), Стамбул (32,6) и Сеул (32,3). Петербург с показателем 24,5 процента находится между Сан-Диего (25 процентов) и Канберрой (24,3). Рост цен в Москве зафиксирован на уровне 22,1 процент, по этому показателю российская столица немного уступает Сиэтлу (23,3 процента), но обгоняет Братиславу (21,6).

К слову, Берлин в рейтинге занимает 64-е место (рост цен на недвижимость - 10,5 процента), Париж - 101-е (5,5), Лондон - 122-е (2,8).

То, что российские столицы покинули список мегаполисов мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье, в консалтинговой компании объясняют повышением ипотечных ставок и сокращением количества сделок.

Стоит отметить, что в рейтинге учитываются только крупнейшие города и поэтому аналитики не включили в отчет Сочи, где побит ценовой рекорд - за год жилье в новостройках там подорожало более чем на 100 процентов и достигло 387 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения, в Москве цена составляет около 300 тысяч рублей за "квадрат", в Петербурге - 200. Но в целом Россия по итогам года покинула десятку стран с самым быстрым ростом цен на жилье.

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