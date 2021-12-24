Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам

Самолет с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты вылетел в пятницу из Беларуси во Вьетнам, информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Согласно решению кабинета министров РБ, уточняет агентство, гуманитарный груз общим весом более 15 тонн направлен в государство Юго-Восточной Азии в связи с эпидемией коронавируса. Его сопровождают работники МЧС под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица.

В МЧС подчеркнули, что перечень необходимых сред защиты от COVID-19 и оборудования был детально согласован с принимающей стороной. Кстати, добавили в министерстве, это не первый случай, когда Минск откликается на просьбу Ханоя о гуманитарной помощи. Уже дважды за последние два десятилетия Беларусь направляла денежные средства и непродовольственные товары для преодоления последствий разрушительных тайфунов и наводнений в этой стране.

У белорусских спасателей, уточняют новостные порталы, накоплен значительный опыт в реализации подобных миссий. Более семидесяти раз они уже доставляли гуманитарные грузы на различные континенты.