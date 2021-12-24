В мире
24.12.2021 18:40
Текст: Юрий Сизов

На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Полонез и мазурка, вальс и котильон, кадриль и даже краковяк, сменяя друг друга, создавали во Дворце Независимости белорусской столицы утонченную атмосферу предновогоднего торжества.
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Свыше трехсот представителей молодого поколения республики собрались 24 декабря на новогодний бал, входным билетом на который, уточняет БЕЛТА, для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни.

Среди гостей - стипендиаты фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители конкурсов, олимпиад, представители волонтерского и студенческого движения, призеры спортивных соревнований и обладательницы титулов конкурсов красоты.

Обращаясь к ярким представителям молодого поколения Синеокой, Александр Лукашенко был краток и афористичен. "Ну что тут скажешь после такой красотищи? Трудно говорить даже мне - человеку, привыкшему много говорить", - не скрывал эмоций глава государства.

И сформулировал для юношей и девушек свой главный посыл: "За вами Беларусь - государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, в этом году "культурным кодом" новогоднего бала, информирует агентство, стали образы бальной культуры XVIII-XIX столетий. Наглядным примером таких традиций в истории Беларуси являлись балы во дворце графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле.

Девушки в пышных белоснежных платьях в пол в сопровождении молодых людей во фраках и военных мундирах заполнили зал и, едва справляясь с волнением и эмоциями, исполнили свой первый бальный танец - величественный полонез. Дебютанток было легко узнать по белому цвету платьев: на балу он разрешен только им - юным, незамужним участницам. Все остальные дамы - в платьях бежевых, персиковых, кремовых, золотых оттенков. Мужчины - традиционно во фраках и смокингах.

Кстати, напомнил Лукашенко, "уже четвертый год подряд в канун долгожданного праздника мы проводим во Дворце Независимости бал, возрождая наши исторические традиции, формируя современный облик нашего молодого суверенного государства".

Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала
Международный благотворительный Кадетский бал-2021 прошел в онлайн-формате

Он пожелал представителям нового поколения оставить яркий созидательный след в истории своей страны. "Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны", - убежден белорусский лидер. А гостям новогоднего бала он пожелал быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. "Правда, не перебирайте через край", - предостерег гостей президент.

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