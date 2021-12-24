На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси

Полонез и мазурка, вальс и котильон, кадриль и даже краковяк, сменяя друг друга, создавали во Дворце Независимости белорусской столицы утонченную атмосферу предновогоднего торжества.

Свыше трехсот представителей молодого поколения республики собрались 24 декабря на новогодний бал, входным билетом на который, уточняет БЕЛТА, для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни.

Среди гостей - стипендиаты фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители конкурсов, олимпиад, представители волонтерского и студенческого движения, призеры спортивных соревнований и обладательницы титулов конкурсов красоты.

Обращаясь к ярким представителям молодого поколения Синеокой, Александр Лукашенко был краток и афористичен. "Ну что тут скажешь после такой красотищи? Трудно говорить даже мне - человеку, привыкшему много говорить", - не скрывал эмоций глава государства.

И сформулировал для юношей и девушек свой главный посыл: "За вами Беларусь - государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, в этом году "культурным кодом" новогоднего бала, информирует агентство, стали образы бальной культуры XVIII-XIX столетий. Наглядным примером таких традиций в истории Беларуси являлись балы во дворце графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле.

Девушки в пышных белоснежных платьях в пол в сопровождении молодых людей во фраках и военных мундирах заполнили зал и, едва справляясь с волнением и эмоциями, исполнили свой первый бальный танец - величественный полонез. Дебютанток было легко узнать по белому цвету платьев: на балу он разрешен только им - юным, незамужним участницам. Все остальные дамы - в платьях бежевых, персиковых, кремовых, золотых оттенков. Мужчины - традиционно во фраках и смокингах.

Кстати, напомнил Лукашенко, "уже четвертый год подряд в канун долгожданного праздника мы проводим во Дворце Независимости бал, возрождая наши исторические традиции, формируя современный облик нашего молодого суверенного государства".

Он пожелал представителям нового поколения оставить яркий созидательный след в истории своей страны. "Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны", - убежден белорусский лидер. А гостям новогоднего бала он пожелал быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. "Правда, не перебирайте через край", - предостерег гостей президент.