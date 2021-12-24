Путин: Реализация нацпроектов должна дать весомые и очевидные результаты

В следующем году реализация национальных проектов должна дать весомые и очевидные результаты, заявил президент Владимир Путин правительству. "Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели и ощутили реальные зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе", - сказал он на встрече с кабинетом министров.

При всех сложностях и вынужденных корректировках в целом работа с нацпроектами продвигается по графику, отметил Путин. По его словам, реализация подошла сейчас к своему экватору. "Нацпроекты действую уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены", - ожидает глава государства.

"В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, - человек", - напомнил президент.