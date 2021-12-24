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24.12.2021 12:37
Рубрика: Общество

Что посмотреть в Нижнем Новгороде в предстоящие каникулы

Текст: Камиля Апекова, Николай Родин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 293(8644)
На выходные и праздничные дни жители Удмуртии и Вятки нередко отправляются на экскурсии в другие города, добираться до которых не слишком долго. Например, в Москву, Казань, Пермь или Екатеринбург.
Праздничная атмосфера сохранится в новогодней столице до середины января. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости Праздничная атмосфера сохранится в новогодней столице до середины января. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости
Праздничная атмосфера сохранится в новогодней столице до середины января. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

Но в предстоящие рождественские каникулы многие намерены съездить в Нижний Новгород - приволжская столица, отметившая в уходящем году 800-летие, стала еще и новогодней столицей России. В Нижнем и раньше было немало достопримечательностей, сейчас же объектов, достойных внимания, стало намного больше.

Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости
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- Один мой знакомый считает, что в Нижний Новгород можно ехать только летом, - рассказывает ижевчанка Ольга Емельянова. - Но я с ним не согласна. Зима в Нижнем - это очень красиво. На Покровке всегда прекрасно, но зимой - особенно. Правда, вот куда бы я хотела попасть - в одно из самых ярких зданий города - Государственный банк, все никак не получается. Пускают в этот сказочный замок только два раза в год: 17 мая, в день открытия банка, и 28 сентября - в день открытых дверей. Зато там огромные окна на верхнем этаже, и через них вечером отлично видны расписные потолки и стены помещения. Очень люблю Русский музей фотографии, где хранятся большая коллекция фотоаппаратуры и множество старинных снимков. И обязательно надо прокатиться по канатной дороге через Волгу, единственной в своем роде в России. Как изменился город к юбилею, скоро увижу: на новогодние каникулы отправлюсь в Нижний.

Кировчанин Андрей Перминов тоже еще не успел посмотреть на обновленную приволжскую столицу. Он намерен приехать сюда весной или летом, чтобы отправиться еще и в районы области.

- Давно уже мечтаю посетить Большое Болдино и Дивеево, эти села находятся недалеко друг от друга, так что управлюсь за два дня, - говорит Андрей. - А потом поеду на Светлояр, с детства хочу увидеть озеро, с которым связана легенда о граде Китеже.

Тех же гостей, которые приедут в Нижний Новгород в ближайшие две-три недели, город встретит праздничной обстановкой.

- В кремле, на Большой Покровской и Рождественской улицах столько ярких объектов, что люди просто не успеют далеко уйти от центра города, - рассказывает Александра Шарова, директор школы подготовки экскурсоводов. - В новый год люди приезжают не за знаниями, а за яркими впечатлениями - хочется чего-то сказочного! Если приедут те, кто и раньше бывал в Нижнем, они все равно пойдут в те же самые места, чтобы посмотреть, как все изменилось после юбилея и как мы подготовились к непростой роли новогодней столицы.

Фото: Елена Андреева
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По словам Александры Шаровой, праздничные площадки открыты во всех районах города, но главным подарком для всех, вне зависимости от того, были они в Нижнем Новгороде или нет, станет обновленный кремль. К 800-летию города он изменился кардинально. Теперь гости могут пройти по всей стене крепости, спуститься в подземелья башен, да и на территории кремля много новинок.

- В ясную погоду даже зимой с Откоса открываются прекрасные виды на волжские просторы. Достаточно прийти на набережную Федоровского (ее отремонтировали к юбилею) или на Верхневолжскую, где появились памятники Далю и профессору Преображенскому. Проходя по ней от памятника Чкалову до станции канатной дороги, можно заглянуть в кафе или зайти в один из множества музеев, - рассказывает экскурсовод Виктория Азарова.

Кстати, нижегородские музеи - великолепный вариант для всех, кто хочет разнообразить прогулки по городу культурной программой. Художественный музей, в котором собрана богатейшая коллекция, после реконструкции обрел респектабельный вид. Есть еще усадьба Рукавишниковых, музей технической мысли, Арсенал...

Безусловным открытием для туристов станет обновленная Стрелка в комплексе с Александро-Невским собором. А также благоустроенная Нижегородская ярмарка, которую обещают сделать центром всех новогодних гуляний. Там расположатся каток, карусель, настоящая дровяная печь и праздничный базар.

Еще один уголок, достойный внимания, - Започаинье или Ильинская слобода. Сюда пока не добралось масштабное благоустройство и редевелопмент, поэтому у гостей города есть возможность побродить по улицам, где сконцентрирована почти половина ключевых памятников истории и культуры.

Это и уникальный Успенский храм - объект культурного наследия федерального значения. И стоящие рядом палаты Олисова (XVII век).

Фото: iStock
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- Започаинье богато на литературные имена. С тем же Максимом Горьким здесь связан не только домик Кашириных, но и дом Большакова на Ильинской улице, - рассказывает Роман Гоголев, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН. - Что любопытно, писатель квартировал здесь одновременно с Василием Калашниковым, знаменитым конструктором и автором множества изобретений в области судоходства, издателем журнала "Нижегородский вестник пароходства и промышленности". Неподалеку, на Телячьей улице (нынешняя Гоголя), жили друзья Горького и коллеги по писательскому ремеслу: Евгений Чириков и Адам Богданович. Жемчужина Започаинья - уже упомянутый храм Вознесения Господня, построенный по проекту Константина Тона (автора храма Христа Спасителя) на рубеже XIX-XX веков, был одним из самых красивых и богатых в Нижнем Новгороде. Возводился он на деньги местных ямщиков, населявших тогда Ильинку, а украшался щедрыми вкладами нижегородских купцов. Годы советского безбожия взяли свое - от былой красоты остались лишь стены, фрагменты росписей на них, исторические свидетельства да снимки старинного иконостаса.

В 2020 году по сохранившимся изображениям решено было воссоздать иконостас. Вся реставрация ведется на средства простых нижегородцев и их силами. Иконы в академическом стиле с золочением на полимент, резьбой по левкасу и чеканкой по золоту пишут профессиональные художники-священнослужители. Возможно, поэтому внутреннее убранство храма получается таким одухотворенным и сияющим.

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