Новости

Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии 21:02
Камила Валиева с большим преимуществом лидирует на ЧР 20:56
Семьям жертв пожара в больнице Астрахани окажут финансовую помощь 20:55
Артисты мюзикла "Норд-Ост" выступят на "Квартирнике НТВ у Маргулиса" 20:54
В Ростехе ждут результатов разработки единой вакцины от гриппа и ковида 20:38
Туктамышева о неудачном прокате: С акселя не падала несколько лет 20:23
МИД РФ выразил протест представителю посольства Японии 20:14
В Крыму решили отказаться от введения курортного сбора 20:12
МИД: ООН должна привлечь США к ответственности за захват дипсобственности РФ 20:08
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу составил 72 процента 19:21
Валиева превзошла собственный мировой рекорд в короткой программе на ЧР 19:16
Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам 19:07
На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси 18:40
Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко 18:36
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 18:29
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России 18:12
В Москве начнутся скачки атмосферного давления 18:01
Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе 17:56
Глава "Автодора" рассказал, как будут работать дорожники 1 и 2 января 17:46
Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо 17:37
Москва встала в 9-балльных пробках 17:33
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60% 17:24
Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года 17:23
ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году 16:56
Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 20:55
Рубрика: Общество

Семьям жертв пожара в больнице Астрахани окажут финансовую помощь

Сотрудники минздрава Астраханской области встретились с родными погибших при утреннем пожаре в отделении реанимации и интенсивной терапии областной инфекционной клинической больницы. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, семьям будет оказана финансовая и психологическая помощь.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани после пожара в больнице возбудили дело

В ближайшие дни в области начнутся внезапные проверки пожарной безопасности всех госпиталей, где задействованы кислород и ИВЛ.

Напомним, пожар унес жизни двух пациенток. 18 пациентов реанимации успели эвакуировать. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в изолированном боксе. Температуру и интенсивность горения увеличило воздействие кислорода.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Путин объявил начало научного десятилетия
Совфед продлил "дачную амнистию" до 2031 года
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось
Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год