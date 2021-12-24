Семьям жертв пожара в больнице Астрахани окажут финансовую помощь

Сотрудники минздрава Астраханской области встретились с родными погибших при утреннем пожаре в отделении реанимации и интенсивной терапии областной инфекционной клинической больницы. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, семьям будет оказана финансовая и психологическая помощь.

В ближайшие дни в области начнутся внезапные проверки пожарной безопасности всех госпиталей, где задействованы кислород и ИВЛ.

Напомним, пожар унес жизни двух пациенток. 18 пациентов реанимации успели эвакуировать. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в изолированном боксе. Температуру и интенсивность горения увеличило воздействие кислорода.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.