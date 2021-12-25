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25.12.2021 06:52
Рубрика: Власть

Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности

Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Он подчеркнул, что здесь не может быть дедлайнов, но российская сторона заинтересована, "чтобы это было как можно скорее", пишет ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на консультациях по гарантиям безопасности. Пока же вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча лидеров двух стран даже не обсуждается.

На этой неделе посол США в Москве Джон Салливан заявил, что США и НАТО "готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы". Салливан также заверил, что США не стремятся замедлить процесс переговоров с РФ по вопросам безопасности. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила готовность США провести переговоры с Россией по безопасности, отметив, что их детали еще не определены. "На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени", - отметила она. По словам Псаки, Вашингтон готов согласиться с некоторыми предложениями Москвы, но в то же время категорически не согласен с другими.

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