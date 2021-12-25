Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности

Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что здесь не может быть дедлайнов, но российская сторона заинтересована, "чтобы это было как можно скорее", пишет ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на консультациях по гарантиям безопасности. Пока же вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча лидеров двух стран даже не обсуждается.

На этой неделе посол США в Москве Джон Салливан заявил, что США и НАТО "готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы". Салливан также заверил, что США не стремятся замедлить процесс переговоров с РФ по вопросам безопасности. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила готовность США провести переговоры с Россией по безопасности, отметив, что их детали еще не определены. "На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени", - отметила она. По словам Псаки, Вашингтон готов согласиться с некоторыми предложениями Москвы, но в то же время категорически не согласен с другими.