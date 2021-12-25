Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, не обсуждается. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, об этом пока даже близко речи не идет.

Говоря о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров, представитель Кремля пояснил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности, которые могут состояться уже в январе. По словам Пескова, Москва будет ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы, а встреча президентов РФ и США возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

Ранее Песков оценил вероятность контактов Владимира Путина и Джо Байдена до конца этого года. Он отметил, что при необходимости президенты могут оперативно выйти на связь. Вопрос о проведении видеоконференции согласовывается достаточно быстро. "Пока четких договоренностей нет", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, в декабре МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что Москва никогда не согласится с рядом условий, которые может попытаться выдвинуть американская сторона на переговорах о гарантиях безопасности. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится, отметил Рябков.