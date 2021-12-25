Школьница со Ставрополья по приглашению Путина посетила балет на льду

Сегодня в Москве на премьере ледового балета "Лебединое озеро" побывала 13-летняя школьница из города Изобильного Таня Троценко. Ее вместе с семьей в телефонном разговоре пригласил в столицу Владимир Путин. Как сообщили РИА Новости, постановкой балета-спектакля занималась Татьяна Навка.

После спектакля Навка пригласила девочку на лед и представила ее зрителям.

- Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый новый год. Я тебя приглашаю, - сказала знаменитая фигуристка.

В балете были задействованы десятки звезд фигурного катания, в том числе и сама Татьяна Навка - она исполнила роль Одетты, принцессы, превращенной в белого лебедя.

Как ранее сообщала "РГ", в начале декабря Владимир Путин снял шарик с желанием Тани Троценко с "Елки желаний". Девочка написала, что мечтает попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре. Президент желание ребенка исполнил и 14 декабря она попала на балет.

15 декабря Владимир Путин позвонил Тане, поздравил ее с наступающим Новым годом и пригласил вместе с семьей прилететь в Москву и сходить на премьеру уже другой интерпретации "Лебединого озера".

Девочка - старший ребенок в многодетной семье. В январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, и сейчас она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.