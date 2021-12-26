Суд отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о воре в законе

45-летний Кузьмичев стал первым подозреваемым в причастности к преступной иерархии. Следствие утверждало, что он более семи лет относит себя к категории так называемых воров в законе. "Обвиняемый обладает непререкаемым авторитетом в преступной среде и именно в таком качестве воспринимается лицами, занимающимися противоправной деятельностью", - заявила сторона обвинения.

По сведениям силовиков, вор в законе управлял криминальной средой не только в Томской области, но также в Кузбассе и Российской Федерации в целом. В частности, он распоряжался незаконными доходами, часть которых шла заключенным в СИЗО и колонии. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки и раздавал указания.

Но Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности. Как оказалось, он никогда не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Имел постоянную работу и положительные характеристики.

Кузьмичев просил о том, чтобы его судили присяжные. Взвесив все "за" и "против", четверо из восьми заседателей признали его виновным, остальные - оправдали. Закон расценивает такую ситуацию в пользу обвиняемого. В результате в августе этого года Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор, и Кузьмичев получил право на реабилитацию.

Однако прокуратура подала на данное решение апелляционную жалобу и добилась его отмены.

- Приговор отменен в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе в связи с незаконным воздействием стороны защиты на коллегию присяжных, - пояснил "РГ" представитель прокуратуры Томской области Павел Федько.