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26.12.2021 20:03
Рубрика: Происшествия

Суд отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о воре в законе

Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

45-летний Кузьмичев стал первым подозреваемым в причастности к преступной иерархии. Следствие утверждало, что он более семи лет относит себя к категории так называемых воров в законе. "Обвиняемый обладает непререкаемым авторитетом в преступной среде и именно в таком качестве воспринимается лицами, занимающимися противоправной деятельностью", - заявила сторона обвинения.

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По сведениям силовиков, вор в законе управлял криминальной средой не только в Томской области, но также в Кузбассе и Российской Федерации в целом. В частности, он распоряжался незаконными доходами, часть которых шла заключенным в СИЗО и колонии. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки и раздавал указания.

Но Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности. Как оказалось, он никогда не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Имел постоянную работу и положительные характеристики.

Кузьмичев просил о том, чтобы его судили присяжные. Взвесив все "за" и "против", четверо из восьми заседателей признали его виновным, остальные - оправдали. Закон расценивает такую ситуацию в пользу обвиняемого. В результате в августе этого года Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор, и Кузьмичев получил право на реабилитацию.

Однако прокуратура подала на данное решение апелляционную жалобу и добилась его отмены.

- Приговор отменен в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе в связи с незаконным воздействием стороны защиты на коллегию присяжных, - пояснил "РГ" представитель прокуратуры Томской области Павел Федько.

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