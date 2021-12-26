В Томске возбуждено второе за неделю дело о поджоге в "Ленте"

В следственном отделе ОМВД города Томска возбудили уголовное дело в отношении поджигателя, который накануне устроил пожар в отделе пиротехники гипермаркета "Лента". Сотрудники полиции задержали "пожарника" по горячим следам буквально через несколько часов после поджога.

- В ходе предварительного расследования удалось выяснить, что 27-летний мужчина нашел на полках в гипермаркете горючую жидкость, а также горелку, и с их помощью поджег пиротехнические изделия, - сообщает портал "МВД медиа" со ссылкой на областное управление МВД.

Поджигателю уже предъявили обвинение в умышленной порче чужого имущества из хулиганских побуждений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что возгорание в гипермаркете на улице Пушкина в Томске произошло накануне примерно в 16.25 по местному времени. Сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидирован пожар, площадь которого не превысили и двух квадратных метров. Правда в разгар предновогодней торговли из магазина пришлось эвакуировать около 500 посетителей и 150 сотрудников.

Это уже второй поджог в томской "Ленте" за последние несколько дней. 21 декабря уже сгорел гипермаркет площадью 5,3 тысячи квадратных метров на улице Елизаровых. Подозреваемый арестован.