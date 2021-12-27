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27.12.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ переоценил свои возможности. Машины снова не выпускают

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" сообщала, что на АвтоВАЗе для некоторых производств вводятся не только рабочие субботы, именуемые по этому случаю "чёрными", но и дополнительные смены в воскресенье. Однако вчера, 26 декабря, завод не смог обеспечить производство необходимыми комплектующими.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ готовится к выпуску замены Lada Granta. Будут универсал и седан

Таким образом, АвтоВАЗ не сумел сократить отставание от годового плана примерно на 430 автомобилей на платформе B0 (Lada Largus, Lada Xray, Renault Sandero, Renault Logan). Сегодня, 27 декабря, эта сборочная линия заработала в соответствии с графиком, как и выпуск внедорожников Lada Niva.

СКП Kalina, занятому производством Lada Granta, снова не повезло: дневная смена распущена, работа в вечернюю, как сообщает Avtograd news, находится под вопросом.

Напомним, с 1 января 2022 года автомобили Lada планово подорожают, прибавка составит 11-27 тысяч рублей.

#Lada