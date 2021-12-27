Доступный Atlas Pro и флагманский KX11 - новинки Geely для России

Компания Geely рассказала о новинках для российского рынка и сроках их выхода. Так, в 2022 году нас ждут моноприводный Atlas Pro и новая модель KX11.

В настоящее время в РФ представлен Geely Atlas Pro с системой полного привода и мягко-гибридной силовой установкой. Цена кроссовера в базовой комплектации составляет 2 064 900 рублей.

В начале 2022 года появится Atlas Pro с передним приводом, 1.5-литровым турбомотором и 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Предполагаем, что такая версия окажется более доступной.

Во втором полугодии до нас доберётся полноприводный D-SUV, который пока предварительно называется KX11 (в Китае модель продаётся под именем Xyngyue L).

На родине модель продаётся с двигателями мощностью 218 и 238 л.с., которые агрегатируются 8-диапазонным "автоматом" и 7-скоростным преселективным "роботом". Цены стартуют от 137 200 юаней (около 1.6 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Geely.