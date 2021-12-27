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27.12.2021 12:55
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 27 декабря - День спасателя РФ

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник - День спасателя. Он был установлен указом президента России Бориса Ельцина в 1995 году. Дата выбрана в связи с тем, что в 1990 году в этот день постановлением Совета министров РСФСР был создан Российский корпус спасателей (РКС), который стал базой для нынешнего Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В апреле 1991 года председателем корпуса был назначен Сергей Шойгу.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

В День спасателя проходят праздничные мероприятия с участием сотрудников служб спасения, личный состав МЧС поздравляют первые лица государства и руководство министерства, вручаются ведомственные награды. В этом году в системе МЧС России награждены 90 человек, в том числе медалью "За отвагу на пожаре" награждены 42 человека, "За спасение погибавших" - девять человек, один человек - медалью "За отвагу". Соответствующий указ в преддверии Дня спасателя подписал президент Владимир Путин.
Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и ветеранам МЧС

Этот год был для ведомства непростым. Только за 11 месяцев произошло 360 чрезвычайных ситуаций, что на 14% больше, чем в прошлом году. Погибли 500 человек, еще 65 тысяч человек получили травмы, что также больше, чем в прошлом году. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей, число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а количество пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений. Наводнения в этом году затронули большую часть субъектов России - 63 региона. От них пострадали десять тысяч жилых и дачных домов, более 36 тысяч приусадебных участков. За 11 месяцев этого года произошло более 364 тысяч пожаров, это на 11% меньше, чем годом ранее, в них погибли более 7,3 тысячи человек, что на 4% больше, чем в 2020 году.

Но в свой профессиональный праздник ведомству есть чем гордиться. По словам главы ведомства, МЧС в этом году спасло 180 тысяч человек, ликвидировало 360 чрезвычайных ситуаций, потушило 370 тысяч пожаров, обезвредило около 40 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 1360 авиабомб, совершило свыше 15 тысяч вылетов авиации МЧС, провело 46 гуманитарных операций на двусторонней и многосторонней основе. Специалисты ведомства в рамках гуманитарных миссий работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и ЮАР.

8 сентября в Норильске погиб глава министерства Евгений Зиничев, попытавшийся спасти кинорежиссера Александра Мельника. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Справка

В систему МЧС входят центральный аппарат, Национальный центр управления в кризисных ситуациях, департаменты гражданской обороны, спасательных формирований, оперативного управления, Главное управление пожарной охраны, управление безопасности людей на водных объектах, мобилизационное управление и другие подразделения. Кроме того, в структуре ведомства находятся образовательные и научно-исследовательские учреждения, музеи и др. По состоянию на 2021 год штатная численность сотрудников МЧС составляет около 288,5 тысячи человек.

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