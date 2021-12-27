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27.12.2021 10:56

Задержаны еще 2 участника нападения банды Шамиля Басаева в 1999 году

Текст: Владислав Куликов
Правоохранительные органы задержали еще двух возможных участников банды террориста Шамиля Басаева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России, суд уже выдал санкцию на арест одного из граждан.

Как подчеркнули в Федеральной службе безопасности, спецслужба, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в августе 1999 года. Тогда погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Был нанесен значительный ущерб экономике республики.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженцев Ставропольского края: Канмурзаева Ильхана, 1979 г.р. и Бакиева Каирбека, 1972 г.р., не понесших за это уголовного наказания", - говорится в официальном сообщении ФСБ.

23 декабря 2021 г. во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Канмурзаев и Бакиев были задержаны и доставлены в Следственный комитет для предъявления обвинения по статьям УК 209 "Бандитизм", 279 "Вооруженный мятеж" и 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а также избрания меры пресечения.

Как рассказывают, в свою очередь, в Следственном комитете России установлено, что в середине июля 1999 года фигуранты добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

"С участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - говорится в сообщении СК России. Бакиеву по ходатайству следствия судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ также подчеркивают, что мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.

ТАСС добавляет, что сообщения о задержании участников террористических банд, участвовавших в резонансных преступлениях на Северном Кавказе в 1990-е-2000-е, поступают регулярно: только за этот год задержано несколько человек.

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