Задержаны еще 2 участника нападения банды Шамиля Басаева в 1999 году

Как подчеркнули в Федеральной службе безопасности, спецслужба, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в августе 1999 года. Тогда погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Был нанесен значительный ущерб экономике республики.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженцев Ставропольского края: Канмурзаева Ильхана, 1979 г.р. и Бакиева Каирбека, 1972 г.р., не понесших за это уголовного наказания", - говорится в официальном сообщении ФСБ.

23 декабря 2021 г. во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Канмурзаев и Бакиев были задержаны и доставлены в Следственный комитет для предъявления обвинения по статьям УК 209 "Бандитизм", 279 "Вооруженный мятеж" и 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а также избрания меры пресечения.

Как рассказывают, в свою очередь, в Следственном комитете России установлено, что в середине июля 1999 года фигуранты добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

"С участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - говорится в сообщении СК России. Бакиеву по ходатайству следствия судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ также подчеркивают, что мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.

ТАСС добавляет, что сообщения о задержании участников террористических банд, участвовавших в резонансных преступлениях на Северном Кавказе в 1990-е-2000-е, поступают регулярно: только за этот год задержано несколько человек.