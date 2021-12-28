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28.12.2021 09:22
Рубрика: Легковые авто

Автопроизводитель VinFast лапшичного барона остался без директора из Opel

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба VinFast. Фото: Пресс-служба VinFast.
Фото: Пресс-служба VinFast.

Компания VinFast из Вьетнама не скрывала своих амбиций, всегда заявляя, что в будущем обязательно покорить мировые рынки. Не без помощи мастодонтов автобизнеса, разумеется. Так, во главе команды в июле этого года встал Майкл Лохшеллер, который, как стало известно сейчас, покидает компанию.

Фото: Пресс-служба Opel
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Майл Лохшеллер, предыдущим местом работы которого был пост главы Opel, покинул VinFast "по личным обстоятельствам". Топ-менеджер сказал, что для него было честью работать на благо компании и народа Вьетнама, добавив, что VinFast находится на верном пути по созданию умной электромобильности. На место Лохшеллера назначена Ле Тхи Ту Туи - вице-председатель VinFast, которая сохранит свой титул.

Летом этого года вьетнамский автопроизводитель заявил о расширении присутствия в мире: были открыты представительства в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах, а для повышения своих компетенций VinFast наняла специалистов, ранее занимавших различные должности в Tesla, Porsche, BMW, Toyota, Nissan. Напомним, что продажи VinFast могут начаться и в России.

В ноябре 2021 года VinFast презентовала несколько электрокаров.

Компания VinFast основана первым долларовым миллионером Вьетнама Фам Нят Выонга, который приумножил капитал на производстве лапши быстрого приготовления на Украине в 90-х.

Фото: Пресс-служба VinFast.