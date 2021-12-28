Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Как ранее сообщал "СОЮЗ", в городе на Неве белорусский лидер примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча, напоминают новостные порталы, знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

Кроме того, на 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры Союзного государства обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.