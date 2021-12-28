Митрополит Георгий: Все храмы Нижегородской области будут восстановлены

Нижегородская область - это один из главных духовных центров страны: местные святыни стремятся увидеть паломники со всего мира. В этом году были восстановлены храмы даже в самом центре, в Нижегородском кремле - город преобразился к своему юбилею. О том, какой уже стала нижегородская земля и что еще предстоит сделать на ней, в интервью "РГ" в преддверии Рождества рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ваше Высокопреосвященство, этот год был богатым на события как для Нижегородской области, так и для Нижегородской епархии. 800 лет Нижнему Новгороду, 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 300 лет Нижегородской духовной семинарии. Как вы считаете, удалось ли достойно встретить все эти значимые даты?

Митрополит Георгий: Обычно люди обсуждают, что мы построили и восстановили. А меня в этот год больше всего радовали и радуют значения и смыслы событий, которые свидетельствуют о том, что мы - наследники Святой Руси, великой России. В год 800-летия Нижнего Новгорода к нам впервые своими святыми мощами прибыл основатель города, великий князь Георгий Всеволодович, с какой духовной радостью и трепетом нижегородцы встречали его крестным ходом, а затем прикладывались к честным мощам! К нам прибыл и ковчег с мощами святого Александра Невского, весь город встречал эту святыню.

Материальная составляющая торжеств - это обрамление общей картины жизни. Случился целый ряд событий, который, по сути, формируют наш цивилизационный код и говорят о том, что мы живем не только прошлым, но в настоящем. И что самое важное - наш взор устремлен в будущее.

Очень радостно, что в день рождения Нижний Новгород посетил глава государства. Сказал глубокие и добрые слова о нижегородцах, истории нашей земли, сегодняшнем дне и о перспективах. Я уверен, что у детей и молодежи есть прекрасное будущее на Родине.

Тем не менее, в течение года в Нижнем Новгороде строились новые храмы, реконструировались объекты культурного наследия, открывались памятники. Можете ли вы особо отметить какой-то из этих объектов? Что было сложнее всего? Может быть что-то превзошло ожидания?

Митрополит Георгий: 800-летие города, безусловно, знаковое событие. Еще три года назад ничего не предвещало того, что мы сможем возродить целый ряд храмов и святынь Нижегородского кремля. Благодаря соработничеству с правительством области, губернатором и многими другими людьми получился такой результат: великолепная колокольня высотой 51,5 метра, храм святителя Николая с манежем, храм Симеона Столпника. С технической точки зрения это потребовало больших археологических исследований, искусствоведческой работы, архитектурных и инженерных изысканий, материальных средств. Но Господь нас благословил и все управил. Есть план восстановить и самый величественный храм Кремля - Спасо-Преображенский собор. Дело восстановления кремлевских святынь продолжается.

Здание Манежа с домовой Никольской церковью (построено в 1839-1841 годы) в советской время приспособили под трамвайное депо, а затем - под гараж. Фото: Мария Волкова/РГ

Рядом по значимости стоит освящение храма в честь святого князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона в Автозаводском районе. По какой-то причине в Нижнем Новгороде не было отдельного храма в честь основателей города.

Я не могу выделить какой-то один объект, который мне наиболее дорог. Как у мамы душа болит обо всех детях, так в моем сердце живет весь Нижний Новгород: нет большой разницы, центр это или окраина. В этом году освятили храмы в честь святой Матроны Московской, в честь святителя Спиридона Тримифунтского, иконы Божией Матери "Неопалимая купина", возрожден старинный храм Преображения Господня в Канавино.

Если вернуться к теме смыслов, то стоит упомянуть новые памятники. Самый знаковый и величественный - памятник святому благоверному князю Александру Невскому, установленный у кафедрального собора к 800-летию со дня рождения святого князя.

В ходе возрождения Нижегородского кремля и создания там центра сохранения русской многодетной семьи родилась идея поставить памятник руководителю нашего государства XIV века святому князю Дмитрию Донскому и супруге его Ефросинии, которая была нижегородкой. Они были очень счастливы в браке и родили 12 детей. Эта семья является образцом христианского супружества. И теперь в храме рядом с этим памятником будут совершаться Таинства Крещения и Венчания, происходить чествования юбиляров, отмечать день семьи. Возрождение материального достояния сразу наполняется смыслом.

Нижний Новгород основан в 1221 году как административная единица. И сразу же начали строиться храмы. Рядом с городом появился монастырь, ставший предтечей нынешнего Благовещенского. Он просуществовал не так долго и был разрушен. Но в 1357 году в Орду отправляется митрополит Московский и всея Руси Алексий. Останавливается здесь и дает обет: если его дело завершится успешно, он возродит эту обитель и станет ее окормлять. Что и произошло. В этом году, в год 800-летия Благовещенского монастыря на его территории установлен памятник святителю Алексию. На историческом здании Нижегородской духовной семинарии на площади Минина торжественно открыта памятная доска, посвященная ее выпускнику Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Сергию (Страгородскому).

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому был установлен у кафедрального собора к 800-летию со дня рождения святого князя. Фото: пресс-служба Нижегородской епархии

В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил вас Патриаршего знака храмостроителя. Это было летом, а осенью Российская академия художеств избрала Вас своим почетным членом. В продолжение темы возрождения. Сообщалось о том, что в этом году была проведена большая работа по консервации разрушенных храмов. В чем заключалась эта работа, какова ее цель? Можно ли надеяться, что через годы в Нижегородской епархии будет восстановлена большая часть исторических храмов?

Митрополит Георгий: Избрание в почетные члены Российской академии художеств - это знак внимания специалистов высокого класса. Академия художеств - старейшее заведение в нашей стране в области искусств и архитектуры. Это знак внимания всей Нижегородской земле, знак признания успехов и трудов многих специалистов в области церковного искусства: иконописцев, архитекторов, реставраторов, каменщиков, проектировщиков и других участников храмоздательства и возрождения святынь. Мы этому все радуемся и будем продолжать трудиться во славу Бога, народа, Отечества.

Со временем, по милости Божией мы восстановим все храмы. Последние 30 лет идет духовное возрождение страны. Когда я прибыл на нижегородскую землю 19 лет назад, многое уже восстанавливалось, но большая часть была в руинах и разрухе. Тогда казалось, что нет никаких сил и средств. Но невозможное человеку возможно Богу.

Сегодня восстанавливаются храмы и строятся новые. В основном, большая работа проводится там, где живут люди: в городах, районных центрах, крупных селах. Глубинка тоже не забыта.

Конечно, на все не хватает ни сил, ни времени. Бывает тяжело решать, что важнее: монастырь возродить или сельский храм? Или построить православную гимназию? Или готовить будущих пастырей? Или вести просветительскую работу: заниматься изданием журналов и газет, создавать радио. Всем нужно заниматься.

Несколько лет назад Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запросил у епархий списки разрушенных храмов и тем самым дал стимул к их восстановлению, закипела работа. По их числу Нижегородская область оказалась на втором месте в России после Тверской. В Нижегородской митрополии возрождено почти 700 храмов, еще около 300 предстоит восстановить. В основном они находятся в глубинке. Чтобы все это воссоздать, для начала нужны очень серьезные материальные и интеллектуальные затраты на исследовательскую и проектную деятельность. Я не говорю уже о самих реставрационных работах.

В 2020 году в Нижегородской митрополии была принята программа консервации всех разрушенных храмов. Нужно хотя бы поставить временные крыши, вырубить растительность со сводов, расчистить пространство внутри и территорию вокруг. В этих храмах в летнее время уже совершается Литургия, либо рядом с ним, если внутри небезопасно.

Долгое время на месте церкви Симеона Столпника, построенной в XVI веке и разрушенной в 1928 году, был просто пустырь. Фото: Мария Волкова/РГ

В это соборное делание вовлечены волонтеры, местные жители, молодежь. Прошел год с момента принятия программы, есть очень хорошие подвижки. Каждому городскому благочинию и монастырю Нижегородской епархии поручено возрождать сельский храм. На их средства, в том числе, ведутся работы.

Я надеюсь, что в течение пяти лет завершатся все работы по консервации, а параллельно будут готовиться реставрационные проекты. Я обсуждал с главой региона вопрос совместной работы, в том числе - по изысканию бюджетных и внебюджетных средств на консервацию памятников архитектуры, и встретил полное понимание.

Следующий шаг - качественные проекты. У нас есть целая сеть крупных специалистов, члены союза архитекторов, реставраторы из Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Москвы.

Часто приходится слышать про выездные школы реставрации. Что это такое? Какие результаты этой работы вы видите, какие планы на будущее?

Митрополит Георгий: Есть важная задача - сохранить не только храмы, но и древние иконы, стенопись. У нас созданы две реставрационные мастерские, где трудятся аттестованные специалисты. Параллельно действует выездная школа реставраторов. Студентам специализированных учебных заведений необходима практика. Они занимаются консервационными и противоаварийными работами. Им поручаются более легкие процессы, а сложные - аттестованным специалистам.

Работа ведется второй год. Составлен каталог всех икон, которым требуется реставрация. Где отслоение красочного слоя, где жук-точильщик и так далее. Параллельно наши священники повышают уровень своей квалификации в вопросе сохранения святынь. Мы ставим перед собой задачу в обозримом будущем все привести в порядок. Системный подход позволяет достичь результата.

В этом году продолжилась реставрация в Арзамасском Воскресенском соборе и Спасо-Преображенском соборе одноименного монастыря. В чем особенность проводимых работ, что удалось восстановить?

Митрополит Георгий: Арзамас - один из уникальнейших городов России с огромным количеством святынь, исторических памятников. Жемчужина - Воскресенский кафедральный собор. Он был построен 150 лет назад на средства местных жителей. В небольшом провинциальном городе появился столичный, храм с великолепным внутренним убранством - это удивительно. В 30-е годы прошлого века собор был закрыт на непродолжительное время. До реставрации он был в относительно благополучном состоянии, но поскольку никогда не отапливался, время не пощадило и его.

Был разработан проект по реставрации и сохранению этой святыни. Уже произведена замена крыши, сейчас приступили к работам по внутреннему и наружному убранству. Восстановлены все фрески на фронтонах снаружи, идет реставрация икон и утвари, иконостаса, стенописи. Привлечена одна из ведущих мастерских России. Работы ведутся на научной основе.

Радостно, что этой зимой в храме впервые запущено отопление. Были некоторые опасения, что это повлияет на состояние икон, фресок. Собор отапливается в щадящем режиме, поставлены приборы наблюдения температуры, влажности, давления. Я надеюсь, что в течение следующего года все работы будут завершены и храм предстанет во всем своем великолепии. На цокольном этаже планируется открыть музей церковного искусства. Там будет представлено настоящее богатство Арзамаса.

Самое древнее каменное здание в Арзамасе - это Спасо-Преображенский собор первой половины XVII века. Некоторое время назад там гостили архивы. Здесь тоже не было отопления, текла крыша. Но сохранился собор неплохо, в том числе - до 90 процентов фресок. Сейчас они полностью восстановлены. Продвигаются фасадные работы. Было сделано интересное научное открытие, что в начале купола были выложены из кирпича и покрыты деревянным лемехом - русской черепицей. В куполе даже нашли лестницу первой половины XVII века, которую там забыли строители. Реставраторами ведется очень интересная, кропотливая, творческая и научная работа. Уже в этом году она будет почти полностью завершена. Останется только восстановить иконостас.

Еще один величественный храм находится в селе Выездное. Готов проект его реставрации и сохранения, сейчас нужно изыскать средства на работы. Надо возрождать и арзамасский храм Ильи Пророка с великолепным белокаменным декором, и Алексеевский Новодевичий монастырь, и Высокогорский монастырь, и другие святыни.

Дивеевская обитель - духовная жемчужина Нижегородской земли и всей России. В последнее время в Дивеево произошло много важных событий: была заложена капсула в основание строящегося духовно-просветительского центра, открылась объездная дорога вокруг поселка. Каким предстанет монастырь паломникам и местным жителям после окончания всех запланированных работ?

Митрополит Георгий: В рамках паломнического туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" возрождаются не только храмы, но и все общественные пространства, создается инфраструктура, строятся дороги.

В Серафимо-Дивеевском монастыре строится просветительский центр, в котором будут проводиться беседы на евангельские темы, а также будут предусмотрены места для размещения паломников. Фото: пресс-служба Нижегородской епархии

Сюда притекает такое количество гостей, что существующая инфраструктура не справляется. Реализуется комплексная программа, направленная на улучшение пребывания паломников на этой территории, задача которой сделать пребывание гостей более комфортным. Такой комплексный подход уже дает зримый результат: Арзамас и Дивеево становятся еще более привлекательными для пребывания паломников, туристов и проживания местных жителей. Большое внимание уделяется и Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю. Это центр притяжения православных людей со всего мира, четвертый удел Матери Божией. Например, здесь строится просветительский центр, в котором будут проводиться беседы на евангельские темы, а также будут предусмотрены места для размещения паломников. По завету преподобного Серафима продолжается возведение Благовещенского собора. Храм украшается мозаичными изображениями. Библейские сюжеты, истории из жития батюшки Серафима выполняются ювелирной техникой. Все делается с любовью к Матери Божией.

На днях вы были удостоены звания "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации". Мы знаем, что ваша большая радость и предмет особого попечения - это православное образование. В ваш день рождения открылся православный детский сад в Московском районе. Известно о планах открыть подобный сад в городе Кстово. Почему так важно открывать православные школы и детские сады, в чем их преимущества? Насколько они востребованы у нижегородцев?

Митрополит Георгий: Часто можно услышать критику современного образования. И отчасти она справедлива. Но что критикующий лично сделал для того, чтобы стало лучше?

На нижегородской земле есть попытка воссоздать систему образования и воспитания в духе наших традиционных ценностей. Мы не только создаем материальную базу, но и подбираем людей, которые могут этим заниматься. Лет 10 назад нижегородцы удивлялись, что за православный детский сад и гимназия? Это что, воскресная школа? Или детский монастырь? Там только одни поклоны и посты? Родители вправе переживать и сомневаться, ведь дело касается их детей.

Но выясняется, что ничего подобного нет. В православных образовательных учреждениях создаются все условия для роста и развития детей. Если родители хотят, чтобы их чадам дали не только знания, но и вложили в них понятия святости, нравственности и целомудрия, помогли воспитать их в духе традиционных ценностей, они приходят к нам.

У взрослых есть выбор. Кому не близки традиционные ценности - он предпочтет другую школу и детский сад. А есть те, у кого сердце горит, и их немало. Мы не можем удовлетворить потребности всех желающих, несмотря на то, что в Нижегородской области уже 15 православных гимназий и детских садов.

Но есть опыт, и он положительный. Мы встречаем понимание в лице губернатора и правительства области. Есть планы по созданию новых православных образовательных учреждений в Нижнем Новгороде и области.

Важно, чтобы родители тоже участвовали в процессе воспитания, ни одна школа не справится сама по себе. Когда ведется совместная работа, то дети вырастают, становятся достойными дочерьми и сыновьями не только своих родителей, но и своего отечества.

Впереди нас ждет Рождественский пост, а затем и праздничные торжества. В этом году Нижний Новгород - новогодняя столица России, многие проведут не только Новый год, но Рождество именно здесь. Какие ваши детские воспоминания от этого праздника? Что можете пожелать нижегородцам?

Митрополит Георгий: Мы, нижегородцы, привыкли к тому, как выглядит наш город. И иногда забываем о том, что он - один из красивейших городов России, одновременно древний и современный, имеющий свое лицо и свою душу. Каждый, кто приедет к нам, увезет с собой частичку Нижнего Новгорода с его кремлем, золотыми куполами, просторами и необыкновенными людьми.

Под Рождество у меня с самого детства была не только радость, но и небольшая грусть. В праздник все взрослые становятся будто дети: радостные, беззаботные. В детстве мне хотелось, чтобы так было всегда.

И накануне Рождества Христова я желаю нижегородцам сохранить в себе способность по-детски радоваться каждому дню, хранить свое сердце в чистоте, а душу - наполнять теплом. Божией помощи всем, с наступающим Рождеством Христовым!