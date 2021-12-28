"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций

"Роснано" планирует по итогам 2021 года вернуть инвестиции в объеме 36 млрд рублей. Об этом компания заявила в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что 36 млрд рублей - это вдвое больше, нежели в поставленной правительством РФ задаче.

Также компания отметила, что снизила операционные расходы на 20% и запустила процесс переговоров с кредиторами для снижения накопленных долгов.

Помимо банковских обязательств, совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 67 миллиардов рублей. О том, что такая ситуация вкупе с финансовой моделью компании требуют корректировок, "Роснано" заявила еще в ноябре по итогу встречи с кредиторами. Вскоре после этого ЦБ приостановил торговлю ценными бумагами "Роснано" на Московской бирже.

Речь о ситуации в компании зашла и на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Президент тогда призвал компанию "поработать со своими кредиторами". Позже стало известно, что кабмин подготовил план поддержки "Роснано".