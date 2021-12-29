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29.12.2021 18:59
Рубрика: Экономика

ФАС нашла в действиях металлургов нарушение антимонопольного законодательства

Текст: Алексей Рыбин

Федеральная антимонопольная служба установила в действиях "Северстали", ММК и НЛМК нарушение антимонопольного законодательства. Такие заключения вынесла сегодня комиссия ФАС по делам в отношении компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

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"После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО "Северсталь", ПАО "ММК", ПАО "НЛМК" установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорится в релизе ФАС.

Как установило ведомство, с января этого года цены компаний на горячекатаный плоский прокат увеличились несоразмерно изменению их расходов, необходимых для производства продукции. В ФАС отмечают, что эти действия могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Следующее заседание по делу в отношении ММК и "Северстали" назначено на 20 января 2022 года, а в отношении НМЛК - на 21 января.

Дело о ценообразовании на рынке плоского проката ФАС возбудила еще в апреле этого года. Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский уже заявил, что антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. Он не уточнил, какой именно из штрафов Google имеет ввиду, однако ранее компания была оштрафована на 7,2 млрд рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Право Административное право Правительство ФАС

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