"Здесь вас удивим": Глава ФАС высказался о возможных штрафах для металлургов

Новости

Задержан депутат Тульской областной думы 14:49
МИД РФ: Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции 14:48
В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов 14:36
Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40% 14:32
Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения 14:27
Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства 14:16
РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов 14:10
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на 2023 год 13:59
Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов 13:56
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России 13:52
Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…" 13:32
"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер 13:30
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной" 13:16
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" 13:12
В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд 13:05
В Москве городские службы перейдут на усиленный режим в праздники 12:45
Египет стал членом банка БРИКС 12:24
Трутнев: Закон о льготном режиме на Курилах примут в начале 2022 года 12:18
Назван возможный создатель биткоина 12:08
Опрос: В 2022 году австрийцы собираются жить более экономно 12:03
Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 1 798 новых случаев COVID-19 11:57
Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин" 11:49
В регионы России поступит новый препарат из США для терапии COVID-19 11:48
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
29.12.2021 14:04
Рубрика: Экономика

"Здесь вас удивим": Глава ФАС высказался о возможных штрафах для металлургов

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
ФАС подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении баланса на рынке

"Надо сказать, что штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. Поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - отметил чиновник в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, три компании - "Северсталь", ММК и НЛМК - нарушили антимонопольное законодательство в условиях, когда "рыночные условия не способствовали такому повышению цены".

"Мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию. Изучаем эту ситуацию", - подчеркнул глава ФАС, добавив, что решение ожидается в 2022 году.

Шаскольский не уточнил, какой именно из штрафов Google имеет ввиду, однако ранее компания была оштрафована за повторное неудаление контента на 7,2 млрд рублей. При этом протоколы о нарушении были составлены Роскомнадзором. В свою очередь, ФАС также ранее штрафовала Google, однако в этих случаях штрафы были намного меньше.

В чем суть "дела металлургов"

Еще в апреле ФАС возбудила дело о ценообразовании на рынке плоского проката. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

ФАС возбудила дело против "ММК" из-за отказа раскрыть отчетность

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

В ходе разбирательств одна из компаний-ответчиков - "Северсталь" - в августе снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат на 8%.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Право Административное право Правительство ФАС

Главное сегодня

Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах