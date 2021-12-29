"Здесь вас удивим": Глава ФАС высказался о возможных штрафах для металлургов

Антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Надо сказать, что штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. Поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - отметил чиновник в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, три компании - "Северсталь", ММК и НЛМК - нарушили антимонопольное законодательство в условиях, когда "рыночные условия не способствовали такому повышению цены".

"Мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию. Изучаем эту ситуацию", - подчеркнул глава ФАС, добавив, что решение ожидается в 2022 году.

Шаскольский не уточнил, какой именно из штрафов Google имеет ввиду, однако ранее компания была оштрафована за повторное неудаление контента на 7,2 млрд рублей. При этом протоколы о нарушении были составлены Роскомнадзором. В свою очередь, ФАС также ранее штрафовала Google, однако в этих случаях штрафы были намного меньше.

В чем суть "дела металлургов"

Еще в апреле ФАС возбудила дело о ценообразовании на рынке плоского проката. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

В ходе разбирательств одна из компаний-ответчиков - "Северсталь" - в августе снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат на 8%.