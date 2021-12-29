Глава РФПИ оценил шансы на окончание пандемии в новом году

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил шансы на окончание пандемии в 2022 году. По его словам, такой сценарий вполне реален, главное - не прекращать усилия по вакцинации. Об этом Дмитриев рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы действительно надеемся, что усилия по вакцинации приведут к улучшению ситуации в следующем году. Есть сценарии, по которым следующий год может быть сценарием такого плавного выхода из пандемии", - пояснил глава РФПИ.

Как подчеркнул Дмитриев, активнее вакцинировать необходимо весь мир, поскольку в любой момент может появиться новая мутация коронавируса. Также глава РФПИ высказался об экономических перспективах России после окончания пандемии. По его мнению, у страны сильная макроэкономическая позиция, а экономика в 2021 году уже "очень хорошо восстановилась".

Ранее надеждами, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также условия для окончания пандемии в 2022 году назвали и в ВОЗ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в следующем году следует ожидать новые волны заболеваний коронавирусом.