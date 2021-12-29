Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе

Первая заявка на специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по электрокарам ожидается Минпромторгом в январе следующего года. Вначале это будет крупноузловая сборка (SKD) с последующим углублением локализации.

Об этом рассказал на встрече с журналистами министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "В электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов. С одной стороны, все проще, с другой - сложнее с точки зрения емкости батарей. Будущее за тем, кто изобретет батарею с емкостью хранения электричества больше, чем есть сегодня у конкурентов", - пояснил Мантуров.

По его мнению, каким бы ни был коэффициент локализации электромобилей, на начальном этапе добавленная стоимость произведенного внутри страны в любом случае станет плюсом для экономики. "Это новые рабочие места, это налоги. А вот если ты завозишь готовые авто из-за рубежа, ты не добавляешь компетенций, не создаешь школ, не развиваешь специальности. Ты просто закупаешь эту продукцию. Максимум, чему ты научишься - это обслуживать эти машины на сервисе", - заключил министр.

Суть механизма СПИК заключается в том, что инвестор обязуется реализовать проект, внедряя новые технологии и создавая конкурентоспособную продукцию мирового уровня с перспективой выхода на серийное производство в РФ, в то время как государство и местные власти обязуются помогать в этом инвестору, не меняя условий работы для компании и предоставляя ей налоговое стимулирование.