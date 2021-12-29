В Новосибирске многодетная мама в одиночку построила и обустроила дом

К Ольге Даниловой - многодетной маме, в одиночку построившей жилье для своей семьи, мы ехали как к родной.

За этой историей мы следили с 2020-го: дом одинокой многодетной мамы с пятью ребятишками (младшему тогда был всего год!) разрушился, и она, засучив рукава и упрямо закусив губу, взялась строить новый. Если бы не ее отвага, не ее талант делать "что-то из ничего" и не поддержка неравнодушных, дети Ольги рассеялись бы по детдомам. А она справилась. Стоит самый высокий на улице дворец - из сколотого, купленного со скидкой сибита, из дареного песка и цемента. Из "президентских" выплат. "Это же какая помощь!" - добрым словом вспоминает Ольга дополнительные пособия 2020-го - по 10 тысяч на ребенка. Кстати, в самом начале стройки, когда она рисковала остаться на улице, ей пообещали 100 тысяч рублей из регионального бюджета - на ремонт жилья (ни под какую другую программу Ольга не попала). Ждет до сих пор - говорят, дадут в 2022-м.

В октябре 2020-го, накануне холодов, в новом доме поставили котел и провели отопление, и семья перезимовала на первом этаже. А с наступающим 2022-м мы поздравили Ольгу и детей, уже поднявшись на второй этаж: семья потихоньку осваивает метры и... растет сама. Пять месяцев назад у Ольги родился сын Саша. Совсем нежданный, но такой теперь всеми любимый малыш. Так что главная новость: теперь у Ольги три дочки и три сына. С появлением нового члена семьи и пришлось перебираться на второй этаж: Ольга созвала всех помощников, обустраивали теплые полы, отделывали стены - и вот они, 120 квадратов красоты. Старшие девчонки, Елена и Софья, под Новый год мечтают не о елке, а поселиться в мансарде, на третьем этаже - там полно места. "Лестницы не хватает пока старших наверх закинуть, трудно им тут с малышами", - улыбается мама. "На шестого материнского капитала не дают?" - интересуюсь. "Нет", - машет головой, она и пособие на Сашу еще не успела оформить.

Глаза у Ольги усталые - работает по ночам, делает ремонты в новостройках. Набрала долгов, надо отдавать. Котел, который установил Ольге "Искитимцемент" с подачи нашей газеты, пришлось поменять - на второй этаж мощности уже не хватило. Новый котел, правда, тоже проблему не решил: теплый пол пока только в центре пространства, а две ветки - в кухню и в спальню - остаются холодными. "Сказали, надо переделывать весь распределительный узел, насчитали мне еще 50 тысяч", - всплескивает руками Ольга.

Из окон видно соседский двор. Сейчас Ольга по решению суда должна соседу 40 тысяч рублей. Ему мешали сараи, которые многодетная собиралась снести весной. Весны дожидаться он не стал, подал в суд, в январе провел за свой счет экспертизу и выиграл дело. Сараи Ольга снесла, и теперь должна вернуть этому хорошему человеку деньги за экспертизу и адвоката. Видимо, сосед у Ольги для баланса, "уравновешивает" помощь других. Последних, к счастью, гораздо больше.

P.S.

Накануне Нового года принято загадывать желания и строить планы на будущее. У Ольги план есть - она хочет пойти учиться, освоить профессию дизайнера интерьеров. "Вроде у меня это получается", - говорит. "РГ" свидетель - получается. Оля, дерзай!