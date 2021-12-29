Новости

Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Мантуров предсказал замедление роста цен на автомобили в 2022 году 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ 09:00
Американцев могут обязать вакцинироваться для путешествий по стране 08:56
Байден, возможно, встретится с Путиным лично в январе 08:52
Минздрав разъяснил порядок медосвидетельствования для иностранцев 08:38
Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 09:38
Рубрика: Общество

Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Три года назад из-под завалов дома, рухнувшего в Магнитогорске после взрыва, достали живым мальчика Ваню. За его выздоровлением следила вся страна, а спасатели с тех пор интересуются судьбой ребенка. В этом году семейство Фокиных пригласили на экскурсию по подразделению МЧС.

На Урале врачей впервые наградили премиями за спасение пациентов

"Началось знакомство мальчика с ведомством со встречи в пожарной части № 60 города Истра со своим спасителем Петром Гриценко, заместителем директора департамента спасательных формирований", - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, в ночь на 31 декабря 2018 года Евгений - отец малыша - работал в ночную смену. А когда вернулся домой, увидел руины: в канун нового года в десятиэтажке взорвался бытовой газ, обвалился один из подъездов, под обломками погибли 39 человек.

Ольга Фокина со старшим сыном спаслись. А кроватку с десятимесячным младшим ребенком, по всей видимости, выбросило на улицу ударной волной. Его нашли на второй день поисков, когда на хорошие вести уже почти не надеялись: мальчик в одной рубашке лежал в колыбели под обломками, он получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и сильное обморожение (морозы в городе были под 25 градусов).

"Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка - это настоящее чудо. И такие чудеса воплощают в жизнь пожарные и спасатели МЧС России каждый день, неся боевую службу", - говорит Гриценко.

Вместе с руководителями пожарного гарнизона Истры он провел экскурсию по музею пожарной охраны. Ване показали спецтехнику, дали посидеть в кабине спецмашины. Потом, уже в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", для маленького гостя устроили интерактивную выставку робототехнических средств.

"Ребенку представилась уникальная возможность ощутить себя настоящим спасателем. В каждый представленный образец техники можно было залезть вовнутрь, посидеть и даже немного поуправлять.", - рассказали в МЧС

Само собой, не обошлось без Деда Мороза и подарков под елкой.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год