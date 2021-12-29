Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС

Три года назад из-под завалов дома, рухнувшего в Магнитогорске после взрыва, достали живым мальчика Ваню. За его выздоровлением следила вся страна, а спасатели с тех пор интересуются судьбой ребенка. В этом году семейство Фокиных пригласили на экскурсию по подразделению МЧС.

"Началось знакомство мальчика с ведомством со встречи в пожарной части № 60 города Истра со своим спасителем Петром Гриценко, заместителем директора департамента спасательных формирований", - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, в ночь на 31 декабря 2018 года Евгений - отец малыша - работал в ночную смену. А когда вернулся домой, увидел руины: в канун нового года в десятиэтажке взорвался бытовой газ, обвалился один из подъездов, под обломками погибли 39 человек.

Ольга Фокина со старшим сыном спаслись. А кроватку с десятимесячным младшим ребенком, по всей видимости, выбросило на улицу ударной волной. Его нашли на второй день поисков, когда на хорошие вести уже почти не надеялись: мальчик в одной рубашке лежал в колыбели под обломками, он получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и сильное обморожение (морозы в городе были под 25 градусов).

"Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка - это настоящее чудо. И такие чудеса воплощают в жизнь пожарные и спасатели МЧС России каждый день, неся боевую службу", - говорит Гриценко.

Вместе с руководителями пожарного гарнизона Истры он провел экскурсию по музею пожарной охраны. Ване показали спецтехнику, дали посидеть в кабине спецмашины. Потом, уже в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", для маленького гостя устроили интерактивную выставку робототехнических средств.

"Ребенку представилась уникальная возможность ощутить себя настоящим спасателем. В каждый представленный образец техники можно было залезть вовнутрь, посидеть и даже немного поуправлять.", - рассказали в МЧС

Само собой, не обошлось без Деда Мороза и подарков под елкой.