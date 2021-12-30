Гром грянул

По данным Следственно комитета, нападение в Якутске произошло 29 декабря около 13 часов на территории ипподрома. Следователи возбудили уголовные дела о халатности должностных лиц администрации и по факту гибели человека.

После трагедии в округе был введен режим ЧС, а на территории города - режим повышенной готовности. Власти Якутска создали оперативный штаб, который займется отловом бездомных собак.

Сформировано 15 бригад, их обеспечат автотранспортом и необходимыми спецсредствами. В каждой есть специалисты-кинологи с опытом отлова или обращения с агрессивными животными. Об этом сообщается на странице мэрии в Instagram.

А в управах созданы мобильные группы, которые будут патрулировать улицы и при обнаружении собачьих стай передавать информацию ловцам.

Оперативно. Однако от нападения собачьих стай жители Якутии страдают не первый год. Вот только два случая. Семь лет назад страну шокировало сообщение, как собачья свора загрызла девятилетнюю девочку. Живым, но с тяжелейшими ранами после "встречи" с одичавшими псами остался мальчик в 2020 году.

Закон не в помощь

Год назад в Астрахани в микрорайоне Казачий бездомные собаки растерзали 72-летнего мужчину. Пенсионера три дня искали родственники. Этим тоже занялись следственные органы, в отношении должностных лиц горадминистрации также было возбуждено уголовное дело.

В астраханской мэрии "РГ" проинформировали, что органы власти проблему понимают и с ней борются, но есть сложности. Закон умерщвлять собак не позволяет, бесхозных четвероногих можно только стерилизовать, вакцинировать и, надев бирку, выпускать обратно. Всего за этот год поймали и стерилизовали около трех тысяч псов.

В регионе открыли четыре приюта для бездомных животных, тогда как до этого был один. В новом году запланировано построить еще один. Общая вместимость приютов для четвероногих - более двух тысяч мест. Всех не вместят.

Тем не менее, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время прямой линии с жителями 29 декабря выразил надежду, что Госдума РФ обратит внимание на необходимость совершенствования законодательства для регулирования численности бездомных животных на территории субъектов РФ.

Законопроект отклонили

В Башкирии проблема бездомных собак, сбивающихся в стаи и нападающих на людей, стоит остро даже в столице республики.

16 декабря в микрорайоне Шакша Уфы несколько собак искусали ноги 10-летнему мальчику, а через несколько дней на том же месте стая напала на 13-летнюю девочку. Ей покусали руки, ноги и лицо. И здесь региональный следком возбудил дело.

Самой трагичной стала история в деревне Сафарово Учалинского района, где в апреле 2021 года стая собак до смерти загрызла четырехлетнего мальчика. Отвечать за его гибель будет, видимо, глава Сафаровского сельсовета. В конце декабря ему предъявили окончательное обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

После случая в Сафарово обсуждение проблемы регулирования численности бездомных животных в Башкирии вели на всех уровнях. Некоторые депутаты Госсобрания Башкирии даже предлагали приостановить действие федерального закона об ответственном обращении с животными, который был принят в июне 2020 года. Ведь именно в нем содержится запрет на умерщвление собак. Только вот денег у муниципалитетов на создание приютов нет. А содержание одной собаки в приюте обходится около 20 тысяч рублей в год.

"Деньгами эту проблему тоже не решить, - считает спикер башкирского парламента Константин Толкачев. - Пока люди не начнут следить за своими питомцами и не перестанут выбрасывать их на улицу, ситуация не изменится. Первопричина - отсутствие ответственности людей за домашних животных".

После долгих споров парламентарии Башкирии выступили за то, чтобы люди несли полную ответственность за своих собак, и внесли в Госдуму РФ законопроект об обязательной регистрации собак - чипировании. Он направлен на то, чтобы облегчить поиск потерявшегося питомца.

Но главное - обязательное чипирование помогло бы привлечь к ответственности человека, выбросившего животное на улицу и установить хозяина напавшей на человека собаки. Однако этот законопроект был отклонен.

400 тысяч в месяц

Городской глава Калуги Дмитрий Денисов тоже предлагает усилить ответственность владельцев домашних животных за будущее своих питомцев с помощью электронных меток, в которые вносится информация о хозяине.

В регионе беда с дачниками, которые заводят себе живую игрушку на лето, а осенью бросают на произвол судьбы.

Да и деньги не лишними будут. На днях калужский приют для бездомных собак объявил сбор средств. Питомнику требуется закупать крупу и газ для ее приготовления - на это ежемесячно уходит до 400 тысяч рублей. Очень нужно сено для утепления вольеров - среди обитателей питомника много щенков и старых собак, которые могут не пережить суровую зиму в холодных клетках.

Временный приют

Проблема бездомных собак, представляющих угрозу для людей, довольно актуальна и для Калмыкии. Особенно сложная ситуация сложилась в садоводческом товариществе "Мелиоратор 2". Там дикие псы забегают даже во дворы: загрызают домашних животных, нападают на людей.

По закону, как уже говорилось, бездомных собак следует отлавливать и направлять в специализированные приюты, которые должны отвечать ряду условий. Там должны быть газ, вода, свет, канализация, теплые полы, комната для специалистов. Необходимо также два гектара земли. Кроме того, приют не должен располагаться ближе 150 метров от жилых домов.

Так что в Калмыкии пока ни одного такого питомника нет. Городские власти пока только выбрали место для него. Но критическая ситуация уже назрела.

"Пока нет собачьего приюта, где животных можно быстро стерилизовать, они дают приплод, и их количество на улицах увеличивается. За прошлый год в республике примерно 740 человек обратились к врачам после нападения собак. Из них около половины - в Элисте. И это только зарегистрированные случаи", - говорит глава регионального исполкома ОНФ, депутат Народного хурала Баатр Мергульчиев. По его словам, пока для приюта сделают проект, найдут деньги, пока его построят, пройдет слишком много времени.

Тупик? Оказывается, нет. "Лучшим выходом из ситуации стал бы временный питомник в любом ангаре, где можно установить вольеры и ограждения", - предлагает Баатр Мергульчиев.

Стаи пополняются

В Мурманске на улице Орликовой стая бродячих собак облюбовала детскую площадку. Есть в регионе и другие "горячие собачьи точки".

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, в регионе можно бесплатно простерилизовать собак для тех граждан, которые намерены взять бездомных животных себе или найти им добрые руки. В 2021 году 100 собак были стерилизованы бесплатно. В 2022 году эту квоту предполагается увеличить до 200. Тоже хорошо, хотя, конечно, целиком проблему не решает.

На ошибки в этой работе указала руководитель мурманской общественной организации "Приют" Светлана Анчишкина, которая занимается проблемой бездомных животных с 1996 года. По ее мнению, в Заполярье системной работы не ведется. В различных местах отлавливают некоторое количество бездомных собак, но контроля за их количеством нет.

В оставшейся на свободе стае быстро пополняется потеря "выбывающих". Израсходованные на отлов бюджетные деньги в итоге тратятся впустую, считает Светлана Анчишкина. По ее словам, в тех местах, где отмечено наибольшее количество бездомных животных, необходимо стерилизовать их до тех пор, пока эту процедуру не пройдет вся популяция.

Псы неприкосновенные

Но, оказывается, стерилизация и бирки тоже не решают проблему окончательно. Вот что сказали нашему корреспонденту в Ростове-на-Дону в "Городском центре управления численностью безнадзорных животных".

Специалисты выезжали на место по заявке о животных, обитающим в районе ЖК "Звездный". Отловили трех собак. Пришла повторная заявка. Опять выехали. И уехали. "Было установлено, - сообщили в центре, - что в пределах указанного адреса обитают животные с неснимаемыми метками. Согласно пункту 1 части 2 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 г. №498- ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат".

Кстати, метка и стерилизация не делают всех собак абсолютно "белыми и пушистыми". И не гарантируют отсутствие у них агрессии, особенно если псы голодные.

Делайте что-нибудь!!!

Житель города Камбарка в Удмуртии Эдуард Глухов недавно опубликовал в соцсетях обращение мамы школьника к властям: "Сегодня 7:30 у школы-лицея № 1 была огромная стая, которая окружила и не дала идти вперед. Я взрослый человек испугалась, был бы ребенок один - загрызли бы собаки. Делайте что-нибудь!!! Не ждите, пока будет ЧП".

Ответ администрации Камбарского района: "К сожалению, в настоящее время мы не можем принять меры в отношении безнадзорных животных только в случае возникновения ситуаций с возможным причинением вреда здоровью человека. В данных ситуациях нужно обращаться в полицию по телефонам 02, 112".

Тем временем, по данным Управления ветеринарии Удмуртии, в регионе насчитывается около семи тысяч бездомных животных.

Итак, подведем итоги. Закон не разрешает убивать собак. Их надо ловить, стерилизовать, вешать бирки и отпускать на волю. На это нужны деньги. Их не хватает.

Возникает первая патовая ситуация, как, например, в Удмуртии. Цена контракта на "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" - 6195,58 рубля за голову. Этого недостаточно. Соответственно, подрядчики и не выходят на контракты. Полный цикл работ только по себестоимости потянет минимум на 8000 рублей. И это, не считая расходов на лечение животных.

Вторая патовая ситуация. Лови хоть круглыми сутками, но, если хозяева без совести будут продолжать выбрасывать животных на улицу, процесс станет бесконечным.

Все это говорит о том, что ту часть закона об ответственном обращении с животными, которая касается бродячих собак, законодателям хорошо бы перечитать заново, изучив ситуацию в регионах.