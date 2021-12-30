Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов

Стоимость газа на торгах в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные бирже ICE. Это произошло впервые с 6 декабря.

Цена январского фьючерса на нидерландском хабе TTF снизилась до 995 долларов за тысячу кубометров, или 85 евро за МВт ч.

Таким образом, стоимость газа за день снизилась почти на 12%. Накануне стало известно, что "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки "Северного потока-2"

Цены на газ в Европе начали снижаться после того, как 22 декабря достигли рекордной отметки в 2200 долларов. При этом еще в сентябре рекордной считалась отметка в 760 долларов.