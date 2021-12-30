Эксперты "Автостата" выяснили, как за 10 лет подорожали самые популярные в России автомобили.

Оказалось, что Lada Granta выросла в цене в 2,6 раза (+157%) - это один из самых высоких результатов в рейтинге. На данный момент минимальная стоимость этой модели составляет 587 900 рублей.

В то же время сильнее всего подорожала Skoda Octavia - почти в 3 раза (+191%). У двух популярных "бюджетников" - Kia Rio и Hyundai Solaris - рост минимальной рекомендованной цены за 10 лет был практически одинаковым - на 114% и 112% соответственно. Сейчас Rio предлагается от 984 900 рублей, а Solaris - от 920 000 рублей.

Около 1 млн рублей все еще стоят Lada Niva Legend и Renault Logan, а их текущие цены отличаются от цен 10-летней давности на 120% и 131% соответственно.

Три наиболее дорогих автомобиля в рейтинге - Toyota RAV4, Kia Sportage и Nissan Qashqai - за указанный период выросли в цене на сопоставимую величину - 122%, 129% и 128%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что рост цен на автомобили с наступлением нового года уже не будет столь серьезным, а в зависимости от уровня дефицита машин у автодилеров в правительстве примут решение о возобновлении программ поддержки.

Отметим, что авторынок в 2021 году поставил исторический рекорд. По итогам года на новые автомобили будет потрачено более 3 трлн рублей. Но эта емкость определяется в первую очередь быстрым ростом средней цены автомобилей, которая уже превысила 2 млн рублей.

По оценке экспертов, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным - общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.