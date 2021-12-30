Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз

Добродушный белорусский хранитель сказочных чудес по традиции, которой уже десяток лет, в канун праздничных торжеств совершает символический ритуал, отдавая приказ бойцам в зеленых фуражках.

В национальном парке "Беловежская пуща", информирует БЕЛТА, в своем поместье Дед Мороз объявил накануне стражам национальных рубежей о беспрепятственном пропуске очередного календарного года. Обращаясь к пограничному наряду, бородач строго-настрого приказал, выступая на охрану государственной границы, в новогоднюю ночь беспрепятственно провожать Новый год с востока на запад.

"В новогоднюю ночь мы пропускаем только радость, счастье, праздничное настроение и улыбки на лицах. А все грустное и плохое оставляем позади. Для меня в новогоднюю ночь время останавливается, чтобы успеть всем развести подарки. Сомнений, что к кому-то опоздаю или кого-то не навещу, точно нет, - заверил репортеров вездесущий хранитель вековых традиций. - Как самый добрый волшебник пожелаю, чтобы белорусы не прекращали верить в чудеса и Деда Мороза, радовали себя и близких только хорошим настроением и искренними улыбками".

А когда пограничники отправились выполнять неуставной приказ, вниманием бородача завладели многочисленные посетители Беловежской пущи. В гости к нему приехали и дети военнослужащих Брестской пограничной группы. Они пообщались и вместе сфотографировались, а на символичном пограничном столбе оставили десятки новогодних пожеланий.

"Пропуск Нового года уже стал ритуалом, который мы проводим ежегодно. Он проводится в рамках акции "Наши дети", чтобы в первую очередь подарить детям праздник", - рассказал заместитель начальника погрангруппы Андрей Ковалевич. И вслед за щедрым хозяином лесных просторов подтвердил, что хотя пересечение госграницы осуществляется в строго установленных пунктах пропуска, в ночь с 31 декабря на 1 января беспрепятственный пропуск вне пунктов пропуска будет разрешен по его волшебству - Новому 2022 году.

В эти декабрьские дни в поместье Деда Мороза ежедневно встречают около трех тысяч гостей, а в выходные дни их число увеличивается до шести тысяч. Такой поток сохранится до январского Рождества, уточняет агентство.

Как уже сообщал "СОЮЗ", новоселье в вековом царстве зубров Дед Мороз справляет уже 18-й год. За истекшие годы у него в гостях побывало около двух млн туристов из более чем 100 государств. Кстати, три года назад появился в Беловежской пуще и памятный знак Новому году. Кованую композицию установили по соседству с главной елкой поместья. Она представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут двенадцать, а рядом размещаются главные атрибуты бородача - валенки, посох, варежка и мешок с подарками.