Когда и зачем нужен патентный поверенный

Патентный поверенный помогает зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности в Роспатенте. Чтобы стать патентным поверенным, специалист должен пройти аттестацию в Роспатенте и получить свидетельство.

Ирина Резникова, патентный поверенный по товарным знакам №1947, юрист по интеллектуальным правам, старший партнер "Гардиума"

Патентный поверенный. Кто это

Патентный поверенный - это специалист в области интеллектуальных прав и защиты интеллектуальной собственности (ИС). Он занимается регистрацией интеллектуальных прав в Роспатенте и лучше иных специалистов в этой сфере знает, как успешно пройти экспертизу в Роспатенте. Именно патентный поверенный может решить все вопросы, которые касаются регистрации прав и патентования.

Статус поверенного можно получить только после аттестации в Роспатенте. Часто его получают юристы, но патентными поверенными могут быть и специалисты в иных областях.

Патентные поверенные с опытом работы в Роспатенте

Чем занимается патентный поверенный

Работу патентных поверенных регулирует соответствующий Федеральный закон - № 316-ФЗ "О патентных поверенных". Так, поверенный может консультировать, а также содействовать правовой охране объектов ИС клиента.

Патентные поверенные нужны, чтобы помогать с целым спектром бизнес-процессов:

1. Регистрация товарного знака. В этом случае патентный поверенный проверяет обозначение на возможность регистрации (по критериям, обозначенным в ГК РФ), готовит необходимый пакет документов. Может также рекомендовать, как сделать обозначение более охраноспособным, повысить шансы на успешную регистрацию в качестве товарного знака. Готовит возражения, если Роспатент отказал в регистрации.

2. Получение патента. Патенты в РФ выдаются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Поверенный проводит патентный поиск и оценивает новизну решения, изобретательский уровень, промышленную применимость (критерии также прописаны в ГК РФ). После оформляет заявку, координирует взаимодействие с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС, является структурной частью Роспатента). Готовит возражения, если в получении патента было отказано.

3. Исследование патентной чистоты. Это исследование необходимо при заполнении патентного формуляра для сдачи разработки ее заказчику. Его проводят, чтобы убедиться: разработка не нарушает права третьих лиц.

4. Исследование уровня техники. Необходимо для выявления трендов в том или ином направлении, поиска новых идей для технических решений.

5. Судебные экспертизы. Патентные поверенные могут выступать экспертами в судебных заседаниях, их можно привлекать для проведения независимых экспертиз. Заключение поверенного - это отдельное, самостоятельное доказательство.

6. Консультационные услуги. Поверенные могут выступать в качестве консультантов по своей специализации. Например, такая консультация может потребоваться, когда были нарушены интеллектуальные права клиента.

Как получить статус патентного поверенного

До аттестации в Роспатенте допускают не всех. Вот основные требования к кандидатам:

- нужно быть старше 18 лет и постоянно проживать в РФ;

- обязательно наличие высшего образования;

- не менее четырех лет работы в сфере, которая соответствует выбранной специализации.

Чтобы доказать свой опыт, претенденту на статус патентного поверенного нужно предоставить в Роспатент копию трудового договора или договора подряда, должностной инструкции, справку о работе в соответствующей сфере.

Доказать опыт работы в узкой области можно, приложив к заявлению на аттестацию информацию о составленных специалистом заявках на регистрацию знака или получение патента, договорах в сфере интеллектуальных прав и так далее. Кандидат в патентные поверенные после этого сдает экзамен по своей специализации, платит пошлину и ждет: решение по заявке принимается аттестационной комиссией три месяца.

Выдачу свидетельств патентным поверенным регулируют:

- постановление Правительства РФ № 568;

- административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам функции по аттестации и регистрации поверенных в РФ и контроле за выполнением патентных требований;

- приказ Роспатента об утверждении состава апелляционной комиссии;

- приказ Роспатента об утверждении состава квалификационной комиссии.

Реестр патентных поверенных РФ

Каждый патентный поверенный после аттестации получает свой индивидуальный номер, который вместе с остальными данными вносят в реестр патентных поверенных Российской Федерации. Эту базу ведет Роспатент, она доступна и открыта для ознакомления, именно по ней можно проверить выбранного вами специалиста. В реестре отражена вся информация о патентном поверенном:

1) номер и дата регистрации;

2) ФИО;

3) номер и дата решения квалификационной комиссии;

4) специализация;

5) данные работодателя поверенного;

6) контактные данные.

Также в реестр вносится информация об организациях и объединениях патентных поверенных, в которых состоит специалист. К таким организациям относится, например, Палата патентных поверенных РФ (существует с 1995 года, но ранее действовала под другим названием - Ассоциация российских патентных поверенных). Кроме того, свои объединения патентных поверенных могут быть в регионах.

Важный момент: патентные поверенные работают в стране по месту постоянного проживания. Однако поверенный может получить статус Евразийского патентного поверенного. Этот статус выдает Евразийская патентная организация, членство в которой есть у представителей восьми государств, членов СНГ. Соответственно, евразийский патентный поверенный может представлять интересы клиента на территории этих восьми стран. Для работы за пределами Евразийской патентной организации понадобится специалист из конкретно интересующей страны.

Отдельный раздел в реестре, на который стоит обратить внимание, - это меры взыскания. Меры взыскания применяются к патентным поверенным, когда они допустили нарушение. То есть каждый поверенный отвечает за ошибки не только перед своим нанимателем, но и перед законом.

Что такое специализация патентного поверенного

Специализация - это та область в сфере защиты ИС, в которой разбирается патентный поверенный. Специализация у поверенного может быть не одна. Но для получения статуса патентного поверенного во второй или третьей области он должен соответствовать все тем же критериям: обладать необходимым опытом работы и пройти аттестацию. То есть сдать экзамен, ответив на вопросы по уже другой специализации. Экзаменационные вопросы по каждой специальности доступны на сайте Роспатента.

К специализациям патентных поверенных относятся:

- товарные знаки (ТЗ) и знаки обслуживания;

- изобретения и полезные модели;

- промышленные образцы;

- наименования мест происхождения товаров (НМПТ);

- программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз данных (БД) и топологии интегральных микросхем (ТИМС).

Работать патентный поверенный должен исключительно по своей специализации. Только по ней специалист обладает достаточными знаниями и компетенциями. Иными словами, патентный поверенный со специализацией "Промышленные образцы" не может оказывать услуги по специализации "Программы для ЭВМ, БД, ТИМС". Эти сферы очень друг от друга отличаются. Так, для работы с промышленными образцами - по сути дизайном - поверенный должен знать, как Роспатент оценивает оригинальность внешнего вида. А регистрация программ и баз данных ближе к сфере авторского права, и поверенный должен разбираться в нюансах оформления заявки и специфике продукта.

Чем отличается патентный поверенный от юриста по интеллектуальным правам

Патентный поверенный и юрист по интеллектуальным правам действуют в одной и той же сфере - сфере защиты интеллектуальных прав. Однако обязанности патентного поверенного и юриста по интеллектуальным правам отличаются, эти специалисты не взаимозаменяемы.

Таким образом, у патентных поверенных и юристов по интеллектуальным правам различные компетенции, пусть и пролегающие в смежных плоскостях. И те, иd другие работают в интересах защиты прав клиента, но на разных этапах. Например, если предпринимателю нужно зарегистрировать товарный знак, то ему следует обратиться к патентному поверенному - причем к тому, в чьей специализации именно вопросы товарных знаков и обозначений. Также к поверенному лучше обратиться за экспертизой, если он получит иск о нарушении чужих интеллектуальных прав.

Юристы по интеллектуальным правам - своего рода "адвокаты" для товарных знаков и изобретений. Поэтому если предприниматель хочет защитить свои права на зарегистрированный знак, например, в суде, таможне или антимонопольной службе, то ему стоит обратиться к юристу по интеллектуальным правам. Как и если он решит развивать свой бизнес, например, по франшизе. Именно юрист по интеллектуальным правам может рассказать, как правильно это сделать в каждом отдельном случае.

Зачем обращаться к патентному поверенному?

Безусловно, все документы можно оформить и самостоятельно. Например, вы можете зарегистрировать товарный знак с помощью портала Госуслуг: для этого нужно оформить заявку, подготовить документы, оплатить пошлину и направить все в Роспатент. Существуют также различные сервисы, которые позволяют это сделать - например, Gardium.Online*. Сервис может провести предварительную проверку наименования и направить заявку непосредственно в Роспатент. Подать заявку на регистрацию можно и очно, но только в Москве.

За помощью к поверенным обращаются, когда хотят снизить риск отказа в регистрации прав и сэкономить время на оформление документов. Например, если бизнес уже существует и использует логотип или название, но не регистрировал их как товарные знаки. В этом случае есть риски репутационных и финансовых потерь, потому и нужен патентный поверенный. Он может минимизировать риски, грамотно проверить обозначение. Если же оно окажется уже зарегистрировано, то патентный поверенный может предложить решение проблемы, особенно если у него есть опыт работы в Роспатенте.

Патентный поверенный может:

- проверить объекты и обозначения на уникальность, охраноспособность и патентоспособность;

- снизить риски отказа в регистрации или получении патента;

- организовать и провести исследования по требованиям ГОСТ;

- оформить международную регистрацию права.

Главный плюс обращения к патентному поверенному - это его глубокое знание не только системы, которая регистрирует и патентует объекты ИС, но и различных тонкостей и нюансов своей непосредственной области деятельности. Ни один корпоративный юрист не обладает таким набором знаний и навыков.

Патентный поверенный или патентное бюро. Как выбрать?

Патентные поверенные могут работать как самостоятельно, так и в патентных бюро. Обращаться можно и к тем, и к другим. Но есть свои нюансы.

Например, в случае с частным патентным поверенным обязательно нужно проверить его с помощью реестра патентных поверенных Российской Федерации - убедиться, что специализация подходит под конкретный случай. Не стоит обращаться к поверенному, который специализируется на базах данных и программах для ЭВМ, если нужно запатентовать изобретение в сфере фармакологии.

Кроме того, важно обращать внимание на то, как патентный поверенный себя позиционирует. В работе поверенного, который специализируется на товарных знаках и обозначениях, важно не количество поданных заявок, а количество успешно зарегистрированных знаков. Иными словами, важен результат, а не промежуточное действие. Необходимо изучить практику поверенного или бюро: обычно информацию об этом размещают на сайте в разделе новостей.

На что нужно смотреть при выборе специалиста:

- Опыт работы;

- Специализация и практическая деятельность;

- Количество полученных патентов;

- Практика споров.

При обращении в патентное бюро думать о специализации поверенных не нужно: в штате, как правило, есть специалисты в каждой из них. И менеджер, с которым будет идти вся коммуникация, подберет нужных специалистов под конкретный случай. Однако на остальные пункты из этого списка обратить внимание все-таки стоит Нужно убедиться, что в опыте работы бюро указан именно опыт работы организации, а не лица, ее основавшего.

Договор с патентным поверенным или бюро

Независимо от конечного выбора, есть еще кое-что, в чем необходимо убедиться перед подписанием договора с патентным поверенным или бюро.

Стандартно в договоре должны быть прописаны следующие параметры:

- стоимость работ за услугу или пакет услуг;

- состав услуги или пакета услуг;

- условия возврата стоимости в случае отрицательного решения по регистрации;

- ответственность сторон, в том числе исполнителя;

- сумма госпошлин (прописывается опционально).

Важно, чтобы условия договора совпадали с тем, что поверенный или менеджер говорят во время обсуждения деталей сотрудничества. Не должно быть противоречий. Так, если речь идет о фиксированной стоимости услуги по регистрации знака, то в договоре должно быть прописано, что в эту стоимость входит, а также расписаны пункты об ответах на уведомления, делопроизводстве, расчете и оплате пошлин.

В договоре обязательно должен быть четко обозначен перечень действий, которые должен предпринять исполнитель, и в какие сроки. Если это регистрация товарного знака, то должны быть прописаны все этапы от проверки на уникальность и подбора нужного класса МКТУ - Международной классификации товаров и услуг - до контроля за ходом рассмотрения заявки в Роспатенте.

Кроме того, нужно внимательно прочитать пункты об условиях оплаты и конфиденциальности информации.

Ответственность патентного поверенного

В первую очередь, патентный поверенный несет ответственность за конфиденциальность сведений, которые были им получены после обращения клиента. Поэтому важно обращать внимание на этот пункт в договоре. Поверенный не должен разглашать конфиденциальную информацию, а в случае нарушения он несет ответственность в соответствии с законом РФ.

Патентному поверенному также запрещено одновременно представлять клиентов, экономические интересы которых сталкиваются друг с другом. Исключение может быть только в том случае, если стороны дали на это согласие.

За нарушения при исполнении обязательств по договору к патентному поверенному применяются меры взыскания. Например, он может лишиться своего статуса, его деятельность могут приостановить на срок до года и так далее. На это - наличие взысканий - стоит также обращать внимание при выборе поверенного.

Если же от действий и бездействия поверенного клиенту был причинен ущерб, то поверенный несет за это ответственность, предусмотренную законом РФ.

Как выбрать хорошего специалиста. Краткий гайд

1) Четко определите, в какой именно области вам нужен специалист. Или обращайтесь сразу в патентное бюро.

2) Проверьте специалиста по реестру патентных поверенных РФ, изучите информацию о патентном поверенном: какой опыт, есть ли взыскания?

3) Изучите опыт практической работы специалиста или бюро: сколько успешных заявок, рассказывает ли специалист/бюро о каких-либо конкретных кейсах?

4) Заключите договор со специалистом/бюро.

5) Убедитесь, что в договоре четко прописаны необходимые действия, сроки, а также пункты о конфиденциальности информации и условиях оплаты.

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