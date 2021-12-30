Можно ли бесплатно проверить товарный знак и как это сделать

Зачем бизнесу нужна проверка товарного знака перед регистрацией названия и логотипа в Роспатенте? Что будет, если не проверить товарный знак и подать заявку на регистрацию? Каковы шансы на успех? Как сделать онлайн-проверку по базе бесплатно и не привлекать юристов?

Илья Кононенко, директор департамента сервисных и портальных решений "Гардиума", разрабатывал IT-решения для Роспатента

Товарный знак (торговая марка, ТМ) - это название фирмы или бренда, эмблема, девиз, дизайн или другие элементы фирменного стиля. Товарным знаком называют обозначение, которое поможет выделить ваш бренд среди тысяч других. Сначала его регистрируют в Роспатенте, а уже потом добиваются узнаваемости в широких массах. Без свидетельства Роспатента любой бренд под угрозой. Расскажу, почему и зачем проверять знак на уникальность.

Зачем проверяют товарные знаки

Можно назвать порядка десяти причин, но все они сводятся к двум: прохождение регистрации в Роспатенте и защита от конкурентов.

1. Чтобы пройти регистрацию в Роспатенте. В 2020 году предприниматели подали 94 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков. Из них, согласно отчету Роспатента, успешно прошли процедуру только 68 тысяч. Остальным отказали или они сами отозвали заявки - 26 тысяч обозначений остались без правовой охраны. При этом госпошлины, уплаченные при подаче заявки Роспатент не возвращает.

С первого раза без доработок экспертизу по существу проходит только 5% заявок - остальные отклоняют сразу или требуется их доработка. А это дополнительные расходы на юриста, дизайнера и потраченное время. Предварительная проверка товарного знака по базам Роспатента помогла бы многим предпринимателям сэкономить. Заявитель увидит перспективы регистрации и совпадения с другими товарными знаками, а также с заявками.

Кстати, если вы обнаружили совпадения с другими обозначениями - это еще не приговор. Зная наверняка, какой зарегистрированный знак вам противопоставят на экспертизе, можно сработать на опережение и доработать заявку до уникальности. У эксперта будет меньше поводов для отказа - у вас больше шансов на регистрацию.

2. Чтобы защититься от конкурентов. Безопасность собственного бренда беспокоит не всех. Предприниматели редко готовы вкладываться в процедуру регистрации. Работать без товарного знака не запрещают, так тоже можно. Но есть риски и ограничения. Без знака предприниматель не сможет:

● запустить франшизу;

● использовать защитную маркировку ®;

● превратить свой бренд в нематериальный актив компании;

● предотвратить ввоз контрафакта через таможню;

● запретить конкурентам зарабатывать на своей узнаваемости;

● без рисков продавать свои товары на маркетплейсах;.

Если компания не зарегистрировала бренд как товарный знак, всегда есть риск, что это сделал кто-то другой. Бизнес может использовать обозначение и не знать, что стал нарушителем. Если конкуренты узнают об этом первыми, они могут прислать претензию, потребовать сменить название/логотип и попросить выплатить компенсацию (внимание!) до 5 млн (ст. 1515 ГК).

Избежать такой ситуации поможет предварительный поиск товарного знака по базам Роспатента. Сначала проверяете название вашего бренда - потом заказываете вывеску, печатаете на упаковке или размещаете логотип на сайте. Не наоборот.

Как с автосервиса взыскали 400 000 за чужое название

Один ИП открыл в Москве сервис кузовного ремонта автомобилей: он дал бренду название, купил созвучный домен, разработал и запустил сайт. Об этом узнал конкурент - другой ИП, который ведет идентичную хозяйственную деятельность и ранее зарегистрировал очень похожий товарный знак. Он посчитал, что его права нарушены, подготовил иск и пошел в суд.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск: с первого ИП взыскали компенсацию в 400 000 ₽, обязали удалить с сайта все обозначения, которые нарушают товарный знак истца, а также запретили использовать домен. Бизнес оказался под угрозой.

Если бы ответчик заранее решил проверить товарный знак, проблем бы не было. Проверка показала бы, что выбранное название использовать без разрешения владельца нельзя. Первый ИП не стал бы нарушителем, до суда точно не дошло бы. Но увы.

На что проверяют товарные знаки

Есть два главных признака, которым должен отвечать хороший товарный знак: уникальность и охраноспособность.

1. Уникальность - различительная способность товарного знака. Уникальное обозначение не вызывает у потребителей ассоциаций с другими известными брендами. Уникальность гарантирует, что никто другой не использует обозначение, его можно смело регистрировать, вешать на вывеске и монетизировать.

Например, если назвать патентное бюро "Гордиум" потребитель подумает, что эта организация имеет отношение к нашей компании, хотя это совсем не так. Название не будет уникальным и не сможет стать товарным знаком. Хотя закон не запрещает использовать его при регистрации юридического лица в налоговой.

Важное уточнение: юристы, патентные поверенные и эксперты Роспатента не используют термин "уникальность", это скорее разговорное понятие. В профессиональной терминологии уникальность (а, точнее, неуникальность) называется "сходством до степени смешения". Смешение - это устойчивые ассоциации одного бренда с другим. Сходные обозначения могут вводить потребителей в заблуждение. Например, тот же "Гордиум". Поэтому экспертизу Роспатента такие названия пройти не смогут.

У смешения есть три критерия, по которым обычно делают проверку торговой марки: фонетика, графика и семантика. Из-за них знаки могут считаться сходными, несмотря на отличия, даже весьма существенные на первый взгляд.

2. Охраноспособность. Если в реестре товарных знаков нет сходного обозначения, проверяют охраноспособность. Это набор формальных критериев, которым должен отвечать товарный знак, чтобы пройти регистрацию. Охраноспособным считается обозначение, в отношении которого нет оснований для отказа. Все эти основания собраны в ст. 1483 ГК. Обратим внимание на самые важные.

Самые частые основания для отказа:

1. Наличие официальной символики и названий, флагов и гербов, объектов культурного наследия, символики международных объединений и организаций.

2. Преобладание в знаке общепринятых словесных и графических обозначений товаров и услуг, аббревиатур без графического исполнения, абстракций без смысловой нагрузки.

3. Обозначение состоит только из описания качеств и свойств товара или услуги, назначения продукта, количества, способа производства, изображения продукта

4. Преобладание в знаке общеупотребительных слов, определений и выражений, массово используемых для товаров и услуг определенной категории

5. Наличие элементов, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали

6. Наличие в обозначении элементов, которые вводят потребителей в заблуждение по поводу свойств, характеристик, происхождения товаров

Попадание в один из таких критериев тоже не приговор. Если построить грамотную стратегию защиты бренда, можно стать исключением и преодолеть отказ Роспатента. Даже когда по общему правилу обозначение кажется неохраноспособным.

Как больница зарегистрировала неохраноспособный знак

Одна Московская больница обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака, включающего обозначение "….больница, …". Но эксперты отклонили заявку: обозначение "… больница" указывает на видовое наименование предприятия, а это прямое основание для отказа. Действительно, по общему правилу этот элемент знака не является охраноспособным. Но юристы "Гардиума" нашли решение.

Обозначение "… больница" использовалось ГКБ с 1910 года. За это время название приобрело известность у потребителей и стало ассоциироваться с именно этим медицинским учреждением. Юристы собрали обширный пакет доказательств интенсивного использования названия и смогли убедить экспертов, что заявленный знак - исключение.

Как проверить товарный знак на уникальность

Если у знака нет очевидных оснований для отказа, полноценно проверить охраноспособность может только профильный юрист по интеллектуальной собственности или патентный поверенный. С уникальностью вариантов больше: можно использовать специальные сервисы проверки, обратиться с запросом в Роспатент, а если этого мало - пойти к юристам и поверенным. Расскажу про каждый из этих способов.

Онлайн-сервисы проверки

Стоимость: бесплатно

бесплатно Сроки: мгновенно

мгновенно Польза: поможет отсечь очевидно неуникальные варианты

поможет отсечь очевидно неуникальные варианты Сложности: интерпретация результатов

интерпретация результатов Недостатки: проверка только словесных обозначений.

Сервисы помогают проверить товарный знак онлайн. Быстро и бесплатно. Вводите в поисковике название и изучаете результаты. Если находите стопроцентные совпадения - шансов на регистрацию почти нет. Если совпадения не явные, можно работать. Если совпадений нет совсем - большая удача, нужно спешить в Роспатент и подавать заявку, потому что вам повезло придумать уникальное обозначение. Но нужно помнить: уникальный ≠ охраноспособный. Окончательную оценку все равно лучше доверить юристу.

Сервисы работают просто: сканируют реестры Роспатента, ищут совпадения и показывают их пользователю. Иногда кроме реестра товарных знаков и заявок проверяют международные реестры, ЕГРЮЛ, реестры доменных имен. Кроме поиска совпадений, некоторые сервисы еще оценивают риски - чтобы предпринимателю было проще понять, что делать дальше.

Пользоваться сервисами просто, но у них есть несколько очевидных минусов:

● нельзя проверить изображения;

● сложно интерпретировать результаты;

● нет рекомендаций по дальнейшим действиям.

Вот три сервиса бесплатной онлайн-проверки товарных знаков. Протестируйте.

Запрос в Роспатент

Стоимость: 4130 / 47 200 за проверку одного обозначения в 1 / 45 классах МКТУ

4130 / 47 200 за проверку одного обозначения в 1 / 45 классах МКТУ Сроки: 20 дней. Возможна ускоренная проверка - стоимость вырастет

20 дней. Возможна ускоренная проверка - стоимость вырастет Польза : поможет найти совпадения, которые противопоставят при регистрации

: поможет найти совпадения, которые противопоставят при регистрации Сложности: интерпретация результатов

интерпретация результатов Недостатки: долго и дорого

Поиск товарных знаков по базе - платная услуга Роспатента. Вы можете подать заявку, приложить свое обозначение и эксперты самостоятельно проверят его по реестрам зарегистрированных знаков и заявок на регистрацию. Результат пришлют на почту в бумажной или электронной форме - в виде списка знаков, с которыми найдены сходства. Эти обозначения будут противопоставлены заявке в случае ее подачи в текущем виде.

Большой плюс: можно проверить словесный, изобразительный и любой другой товарный знак. Большой минус: отсутствие каких-либо рекомендаций и объяснений, что делать дальше с результатами. Вероятно, все равно придется идти с ними к юристу. А еще это дорого - вот табличка цен со сроками проверки и количеством классов.

Если в заявке указано обозначение в транслитерации, выполненное буквами русского и латинского алфавита, стоимость обработки запроса вырастает еще на 10%. Зато если заказать 10-дневную проверку в 45 классах и она не покажет совпадений, ее результаты можно зачесть как экспертизу по существу при ускоренной регистрации знака. Вместо девяти, получите свидетельство за два месяца.

Проверка в патентном бюро

Стоимость: 5000-25 000

5000-25 000 Сроки: до 5 дней

до 5 дней Польза: найдут совпадения, интерпретируют результаты

найдут совпадения, интерпретируют результаты Сложности: выбор хорошего патентного бюро

выбор хорошего патентного бюро Недостатки: нет

Проще всего обратиться в патентное бюро. Там работают юристы и патентные поверенные. Только они могут квалифицированно выполнить проверку товарного знака на уникальность и охраноспособность. Обычно такая проверка уже включена в стоимость регистрации. Если в планах подавать заявку в Роспатент, нет смысла сначала платить за проверку, а потом обращаться для подачи заявки - лучше сразу заказать регистрацию. И получить проверку + оформление заявки + сопровождение в Роспатенте. Без юриста вряд ли получится взвесить все альтернативы и выбрать как действовать.

Это не значит, что поиск товарных знаков в онлайн-сервисах - бесполезная трата времени. Юрист работает за гонорар: если принести ему несколько знаков, он возьмет деньги за проверку каждого. А с помощью онлайн-сервисов можно отсечь явно неуникальные обозначения и принести юристу только лучший вариант.

У проверки в патентном бюро много плюсов:

● она быстрее и дешевле, чем в Роспатенте;

● обычно она входит в стоимость регистрации;

● юристы интерпретируют результаты и дадут рекомендации;

● в штате бюро есть неймеры и дизайнеры, которым можно поручить доработку с гарантией результата.

Подытожим.

- Онлайн-сервисы подойдут для экспресс-проверки и помогут выявить и отсечь стопроцентные аналоги. С их помощью вряд ли получится решить, что нести в Роспатент. А вот выделить самые перспективные варианты и сэкономить на услугах юристов - легко.

- Запрос в Роспатент стоит использовать только когда вы уверены в обозначении и хотите подать заявку на ускоренную регистрацию. Иначе это долго и дорого.

- Проверки в патентном бюро избежать не удастся. Только там смогут компетентно сказать, насколько бренд уникален и охраноспособен. Обычно проверка в патентном бюро входит в стоимость регистрации. Если вы планируете регистрировать знак - лучше сразу обращаться к поверенным.

Что такое МКТУ и зачем учитывать классы при проверке знака

Что такое МКТУ. Это международный перечень наименований товаров и видов услуг, разбитый на 45 классов. Например, в классе № 2 собраны краски, политуры, лаки и декоративные покрытия. В классе № 20 - мебель, а в 45-м - юридические услуги. Все товарные знаки регистрируются в определенных классах МКТУ. Классы, как коды ОКВЭД, только для интеллектуальной собственности.

Перед подачей заявки предприниматель изучает справочник и ищет номера классов, в которых встречается его товар или услуга. Можно зарегистрировать знак сразу во всех 45 классах, но это дорого. Каждый лишний класс - дополнительные 4500 госпошлины при регистрации. Исключение - общеизвестные товарные знаки, они действуют сразу на все 45 категорий, тут без вариантов.

Как работает МКТУ. Знак защищен только для тех товаров и услуг, в которых он зарегистрирован. Допустим, мы получили товарный знак "Ромашка" в 41 классе "Воспитание, образование, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий". Значит, другой образовательный центр или развлекательный клуб использовать это название не сможет. А, например, магазин одежды - сможет. Мы получили товарный знак в 41 классе, а одежда - 25 класс.

Как использовать МКТУ при проверке. Поиск товарных знаков стоит делать только в тех классах, к которым относится ваш товар или услуга - их можно указать при проверке в онлайн-сервисах. Так вы точнее оцените вероятность регистрации и риски.

Допустим, мы хотим зарегистрировать обозначение "Корелла" для магазина музыкальных инструментов. Ищем похожие знаки без уточнения класса.

Онлайн-сервис показывает, что есть точные совпадения в 29, 30, 9, 16, 1, 5, 33 и других классах. В них риск отказа в регистрации высокий. Наш класс - 15 "Музыкальные инструменты", делаем проверку с уточнением.

В 15 классе вероятность регистрации знака сильно выше. "Корелла" - подходящее название, с ним можно работать дальше.

Но не все так просто. Есть классы, в которых встречаются "однородные" товары и услуги. Такие классы применительно к конкретным примерам называют "корреспондирующими". Например, в 7 классе есть воздушные насосы, а в 12-м - насосы для велосипедистов. Значит, 7 и 12 классы - корреспондирующие. Другой пример: дезинфицирующие мыла из 3 класса и дезинфицирующие средства для гигиенических целей из 5 класса. 3 и 5 классы корреспондирующие.

При рассмотрении заявки Роспатент будет учитывать совпадения в заявленных и корреспондирующих классах, а также степень однородности. Когда эксперт ищет однородные товары, смотрит на:

● вид товара и услуги;

● их назначение;

● область применения;

● материал производства и другие признаки.

Тот факт, что сравниваемые товары и услуги подпадают под одно и то же родовое понятие, еще не означает, что их автоматически признают однородными.

Например, бытовая электрическая соковыжималка из 7 класса и бытовая НЕэлектрическая соковыжималка из 21 класса не считаются однородными, хотя относятся к товарам одного вида. Эти товары отличаются функционально, продаются в разных местах и имеют разную стоимость.

Важный момент: даже в одном классе могут встречаться неоднородные товары и услуги. Например, в 31 классе есть "живые животные" и "цветы". А в 35 классе "жилеты спасательные", "коврики для мыши" и "огнетушители" - они неоднородны. Эта особенность может сыграть вам на руку. Если вы укажете в заявке классы целиком, а конкретные товары и услуги, эксперты будут проверять уникальность обозначения только для них. Это повысит шансы на успешную регистрацию и может сократить срок экспертизы.

Проверка нашла сходные знаки: что делать?

Обнаружение конфликтующих знаков-аналогов - тоже не приговор. Если проблема только в уникальности, у вас есть 4 варианта действий.

1. Правильно подобрать классы. Разобраться самому в МКТУ - целое дело. В заголовках классов всегда примерное название, которое лишь частично отражает содержание, ориентироваться по заголовкам не стоит. Просматривать все товары и услуги подряд - тоже, в справочнике список из 9 тысяч наименований. Можно использовать сервисы онлайн-поиска товарных знаков. Например, разработчики поиска Brand-search научили сервис сопоставлять МКТУ и ОКВЭДы. Вводите код вида деятельности и сервис сам подбирает классы. Если и с ними сложно - обращайтесь к юристам.

2. Доработать обозначение. Чтобы исключить сходство, будущий товарный знак можно доработать. Что именно дорабатывать, обычно определяет юрист или патентный поверенный. Он выделяет наиболее конфликтующие элементы, составляет техническое задание дизайнеру или неймеру, а результат согласовывает с заказчиком. Стратегия доработки зависит от вида товарного знака и характера выявленных совпадений.

Варианты доработки:

1. Превратить словесный знак в комбинированный, доработать словесную часть графикой и сделать один или несколько символов нечитаемыми.

2. Заменить кириллические символы латинскими - для изобразительных обозначений.

3. Добавить в словесную часть логотипа изобразительные элементы, выполнить художественную проработку.

4. Исключить сходства по звучанию у словесных обозначений.

3. Получить согласие правообладателя. Если вы принципиально не хотите делать доработки и считаете критичным изменения фирстиля, с правообладателем сходного знака можно договориться. Если он даст письменное согласие, Роспатент сможет зарегистрировать знак несмотря на совпадение (абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК).

Свяжитесь с конкурентом и обсудите условия, на которых он готов сотрудничать. Чтобы вести переговоры в конструктивном русле, обычно привлекают юристов. Они помогут выработать правильную стратегию переговоров и объективно оценить запросы правообладателя, сделать справедливое предложение. Когда договоренность достигнута, оформляют письмо-согласие или двусторонний гражданско-правовой договор в простой письменной форме. А его уже передают в Роспатент.

4. Аннулировать знак-конкурент. Бывает, правообладатели не соглашаются сотрудничать. Если у вас так, проверьте, использует ли правообладатель знак? Продает ли под ним товары, оказывает ли услуги? Если владелец не пользуется знаком 3 года подряд, свидетельство можно аннулировать (ст. 1486 ГК). Это долго, сложно и дорого. Нужно готовить претензию, а потом обращаться в Палату по патентным спорам и суд по интеллектуальным правам - без помощников не обойтись. Но если других вариантов нет, стоит обсудить перспективы с юристом по интеллектуальной собственности.

Если проблема в охраноспособности, обычно юристы советуют сразу корректировать знак. Но есть исключения. Если обозначение используется давно, укрепилось на рынке и ассоциируется у потребителей с вашей компанией, есть смысл проверить его различительную способность. Возможно, получится доказать это и зарегистрировать знак в первоначальном виде.

Как трансформаторный завод преодолел отказ Роспатента в регистрации

Предприятие обратилось в Роспатент для регистрации обозначения, включающего элемент "НТЗ….". По мнению экспертов, такой словесный элемент не обладал различительной способностью и не был охраноспособным. Тогда представители завода обратились в "Гардиум".

Юристы собрали пакет документов, который подтвердил: обозначение приобрело различительную способность, позволяющую потребителям идентифицировать его в качестве обозначения конкретного правообладателя. Это переубедило экспертов Роспатента, знак зарегистрировали.

Коротко: зачем нужна проверка товарного знака и как ее выполнить

1. Проверку названия, логотипа и иных элементов фирстиля делают для достижения двух целей: чтобы защитить бренд от конкурентов и в перспективе зарегистрировать товарный знак.

2. Обычно проверяют два критерия: уникальность - есть ли похожие знаки в реестре, и охраноспособность - нет ли оснований для отказа в регистрации.

3. Чтобы сделать точную проверку, учитывают классы МКТУ. Если правильно подобрать классы, можно зарегистрировать знак даже при наличии очевидных совпадений.

4. Для экспресс-проверки обычно используют онлайн-сервисы. Они бесплатные, простые и дают предварительную оценку рисков. Это поможет исключить заведомо неуникальные варианты.

5. Для более глубокой и качественной проверки обращаются в патентное бюро. Юристы сделают квалифицированный поиск и дадут объективную оценку. Обычно эта услуга входит в стоимость сопровождения регистрации знака.

6. Если найдены совпадения, это еще не конец. Можно доработать знак до уникальности, договориться с правообладателем или аннулировать чужой знак. Но любую из таких операций лучше проворачивать под контролем патентного бюро.