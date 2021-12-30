Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий до 8 февраля

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 февраля меру пресечения блогеру Юрию Хованскому в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, накануне блогера отпустили из-под стражи. Заседание о продлении меры пресечения провели заранее, так как ранее установленные ограничения действовали до 8 января. Следствие просило продлить запрет определенных действий до 8 февраля. Суд удовлетворил их ходатайство.

Напомним, инициатором, подавшим ходатайство о применении такой смягченной меры пресечения, также выступила сторона следствия. Ранее позиция СК была непримирима: следователи настаивали, что Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дуборовке, может помешать собирать доказательную базу по делу. Поэтому с лета блогер находился в следственном изоляторе. Около недели назад следователи сами предложили отпустить блогера домой.