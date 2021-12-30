Облитая ревнивцем серной кислотой петербурженка вышла из комы

16-летняя жительница Петербурга, которую бывший парень из ревности облил серной кислотой, вышла из комы и находится в сознании. Об этом сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.

Девушка самостоятельно принимает пищу и готовится к следующим операциям. Ее состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

Напомним, на девушку и ее 18-летнего парня напал бывший возлюбленный юной петербурженки. Ему, к слову, 24 года. Он вылил на пару серную кислоту из бутылки. В основном ядовитая жидкость попала на лицо девушки, задела глаза и уши. Девушка находилась в коме больше двух недель.

Пока неизвестно, смогут ли врачи сохранить пострадавшей зрение. Но ранее поступала информация, что петербургские доктора предпринимают для этого все возможные усилия.

Нападавший арестован.