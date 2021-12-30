Регистрация товарного знака: все, что вы хотели знать

Регистрация товарного знака - процедура, важная для любого бизнеса. Зарегистрировать товарный знак в Роспатенте - значит обезопасить себя от неожиданных финансовых потерь и юридических проблем.

Ирина Резникова, патентный поверенный по товарным знакам №1947, юрист по интеллектуальным правам, старший партнер "Гардиума"

Залог успешного ведения бизнеса - в грамотном управлении, в том числе объектами интеллектуальной собственности. Нередко бывают ситуации, когда начинающие бизнесмены получают иски из-за того, что, сами того не ведая, нарушили чужие интеллектуальные права. Это чревато серьезными финансовыми затратами, долгами и, как следствие, риском потерять бизнес. Бывает и так, что из-за незащищенности обозначений страдает уже успешно развивающийся бизнес. Избежать неприятных сюрпризов поможет регистрация товарного знака.

Товарный знак. Что это и каким он бывает?

Товарный знак - это обозначение, которое индивидуализирует наименование как продукта, услуги, так и компании, отличает его от конкурентов. Иными словами - это то, как вас и вашу фирму узнают потребители. Виды товарных знаков могут быть самыми разными: это не только словесные или графические обозначения, но и формы, звуковые решения и так далее.

Виды товарных знаков

Это только основные, наиболее часто встречающиеся товарные знаки. Они также могут быть осязательными, вкусовыми, голографическими, обонятельными, световыми, изменяющимися, позиционными, цветовыми. И их тоже можно регистрировать.

В России регистрацией всех видов товарных знаков занимается Роспатент, а точнее - Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), подведомственная Роспатенту структура. Когда товарный знак зарегистрирован, а правообладатель получил на него свидетельство, факт правовой охраны наименования можно дополнительно обозначить графически - добавив к обозначению маркировку в виде вписанной в круг английской буквы "R" - ®. "R" обозначает "Registered", то есть "зарегистрировано".

Процесс взятия товарного знака под охрану так и называется - регистрация. Именно это понятие закреплено в Гражданском кодексе РФ. Порой в неюридических кругах можно услышать словосочетание "запатентовать товарный знак", однако оно не совсем соответствует действительности. Возникло оно потому, что Роспатент также занимается непосредственно выдачей патентов, но не на товарные знаки, а на изобретения и полезные модели. Патент и свидетельство - это разные документы, и их лучше не путать.

Товарный знак, торговая марка, бренд. В чем разница?

Товарный знак - зарегистрированное обозначение, которое индивидуализирует бизнес (название, логотип и прочее).

Торговая марка - калька с английского trademark, маркировка "ТМ", которую можно увидеть возле некоторых наименований. Понятие по своей сути означает то же, что и "товарный знак", но не используется в российской юридической практике. Поэтому в контексте регистрации понятие торговой марки лучше не использовать.

Бренд также не является юридическим термином, это понятие широко используется в маркетинге. Бренд означает популярную, известную большому числу потребителей символику какого-либо продукта или компании. Используется для целого комплекса элементов: названия, слогана, логотипа, стиля, идеи и так далее, объединенных единой концепцией. Когда кто-то говорит о регистрации бренда, речь идет все о том же - о регистрации товарного знака.

Бренд не равен фирменному наименованию. Название юрлица может быть любым, оно может даже не представлять собой зарегистрированного названия - например, под условным ООО "Берег" работают сотни компаний. Но выпускать товары или оказывать услуги под таким наименованием без риска судебных разбирательств может только зарегистрировавший его правообладатель. Остальным придется искать альтернативу, придумывать свои наименования для каждого товара или услуги.

Что, где и для чего регистрируют?

Почему нужно регистрировать товарный знак

Регистрация товарного знака не является обязательной, однако дает дополнительную защиту бизнесу. Причем не только уже существующему, но и планируемому.

Так, еще при предварительной проверке вы можете узнать, что ваше наименование потенциально нарушает чужие интеллектуальные права, и доработать его. Если провести такую проверку перед подачей заявки, шансов на регистрацию знака будет больше. Кроме того, такая проверка позволит избежать исков со стороны правообладателей ранее зарегистрированных товарных знаков - если вы не собираетесь пока подавать документы на регистрацию в Роспатент и планируете работать какое-то время без товарного знака. А не будет исков, не будет штрафов: наказание за нарушение прав на товарный знак - штраф в сумме до пяти миллионов. К этой сумме придется добавить стоимость услуг юристов и иные судебные издержки, а подобные процессы могут длиться не один год.

Регистрация товарного знака также позволит избежать ситуаций копирования вашего бренда, а если такое все же произойдет - уже вы сможете подать в суд и потребовать компенсации, а также запрета на использование схожего с вашим знаком. И, что немаловажно, сможете защитить от "патентных троллей". Патентным троллингом называют ситуации, когда некто регистрирует на себя обозначение, схожее с общеизвестным, а после требует его аннулирования и компенсации через суд.

Яркий пример патентного троллинга - спор между одним российским индивидуальным предпринимателем и известной британской телерадиокомпанией. Предприниматель требовал аннулировать товарный знак, под которым телерадиокомпания выпускает одну из своих передач по ТВ. Он заявил, что британская компания нарушает его права, используя знак, сходный до степени смешения с тем, который зарегистрирован предпринимателем - отличает его от наименования программы только отсутствие пробела между двумя словесными элементами. Роспатент его требование удовлетворил, телерадиокомпании пришлось идти в суд. Но в 2020 году президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ тоже встал на сторону индивидуального предпринимателя.

Регистрация товарного знака может дать:

● рост прибыли от узнаваемости обозначения;

● дополнительный доход от лицензии или франшизы;

● возможность получить компенсацию за нарушение прав через суд;

● работу с маркетплейсами, многие из которых требуют подтвердить права на использование товарного знака или предъявить доказательства, что заявка на регистрацию подана в патентное ведомство;

● увеличение стоимости компании за счет включения интеллектуальной собственности в актив.

Сейчас зарегистрировать товарный знак по закону могут только юрлица - компании и индивидуальные предприниматели. Ожидается, что в скором времени регистрация товарного знака станет возможна для физических лиц и самозанятых. Законопроект, предусматривающий такое право для самозанятых, уже внесен в Госдуму, принят к рассмотрению. Эксперты в сфере интеллектуальных прав полагают, что законопроект будет принят. Тогда самозанятые смогут подавать заявки и получать свидетельства на товарные знаки с 2022 года.

Что нужно, чтобы зарегистрировать товарный знак

Есть несколько установленных законом способов регистрации товарного знака в Роспатенте. Сделать это можно самостоятельно, а можно обратиться в патентные бюро или к некоторым сервисам. Но в любом случае, первое, что нужно сделать перед подачей заявки на регистрацию, - это проверить свой знак на уникальность.

Уникальность - одно из ключевых требований Роспатента. Уникальность означает, что ваш товарный знак не похож на другие, то есть отличается от уже зарегистрированных и тех, что еще находятся в процессе регистрации. Сравнивая товарные знаки, эксперты обращают внимание как на написание названия, так и на визуальный образ, звучание и прочее.

Как проверить уникальность самостоятельно

Узнать, свободен ли товарный знак, является ли он уникальным, можно с помощью одного из общедоступных сервисов. Сделать это необходимо перед тем, как подавать заявку.

1. Открытый реестр Роспатента - государственная база данных, в которую внесены все зарегистрированные в РФ товарные знаки. По простому запросу сервис выдает много результатов, поэтому, чтобы сузить поиск, нужно обратиться к МКТУ - Международной классификации товаров и услуг - и выбрать нужные классы. Поиск по этой базе ограничен зарегистрированными знаками. Сделать поиск по поданным на текущую дату заявкам не получится. Если ваше наименование схоже с какой-то заявкой, которую одобрят раньше, то вам откажут в регистрации.

2. Сервис WIPO - база данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, она полезна для проверки схожих наименований по всему миру. У сервиса англоязычный интерфейс. Сервис не очень эффективен для регистрации знака в РФ: российских товарных знаков в базе не так много, в нее вошли только вышедшие на международный уровень бренды.

3. Сервис Legal-support.ru/services/trademarks/online-proverka-tovarnogo-znaka/ - база данных, в которой есть не только зарегистрированные товарные знаки, но и знаки, заявки на регистрацию которых еще рассматриваются ФИПС. Проверить можно только названия, поиска по изобразительным элементам нет. Зато есть расчет вероятности регистрации обозначения.

Что такое классы МКТУ?

МКТУ - это международная классификация, которая делит все товары и услуги на 45 классов. 36 классов предназначены для категоризации товаров, 9 - для услуг. Классы МКТУ важны для регистрации товарного знака - защита испрашивается для конкретных классов, соответствующих товару или услуге. Поэтому если в двух разных классах встретятся одинаковые названия, ничьи права, скорее всего, не нарушаются.

Однако разобраться в системе классификации непросто. Во-первых, иногда сложно понять, к какому классу относится ваш товар или услуга - в их описании отсутствуют какие-либо характеристики, примеры, нет четкой инструкции. Во-вторых, есть корреспондирующие классы - они включают в себя "однородные" товары. Например, в 29 классе МКТУ значится "паста томатная", а в 30 - "соус томатный".

Верный выбор класса важен: от этого будет зависеть, верно ли вы определите товарные знаки, которые могут препятствовать регистрации вашего. Кроме того, чем больше классов МКТУ предстоит проверить, тем больше будет госпошлина. Да и сама регистрация товарного знака обойдется дороже, если включать в заявку все классы без разбора.

Подводные камни проверки на охраноспособность

Охраноспособность - это еще один ключевой параметр, которому должны соответствовать все виды товарных знаков. Под охраноспособностью при этом понимается соответствие знака целому перечню критериев. Если один из них не соблюдается, то в регистрации откажут. Полный перечень критериев обозначен в ст. 1483 ГК РФ, некоторые из них:

1. Уникальность.

Обозначение не должно совпадать со знаками конкурентов или походить на них до степени смешения. Например, российская телекомпания хотела зарегистрировать товарный знак в виде названия сериала своего производства для пищевых продуктов, но получила отказ. Оказалось, в заявленном ей классе МКТУ работала другая организация, которая уже зарегистрировала это наименование.

2. Никакой официальной символики.

Знак не будет охраноспособным, если в нем используется какая-либо официальная символика - например, флаг или герб. Роспатент не выдаст свидетельство на товарный знак для логотипа в виде двуглавого орла со скипетром и державой.

3. Знак не может быть абстрактным и состоять из аббревиатур.

Если знак представляет собой аббревиатуру или абстрактную геометрическую фигуру, общепринятое изображение, его не зарегистрируют. Например, не удастся зарегистрировать словесный знак "ПАТП-8". Но если его сделать комбинированным, добавить изобразительный элемент, раскрывающий суть, вопросов у экспертов не будет.

4. Соответствие моральным и этическим нормам.

В регистрации товарного знака будет отказано, если он оскорбляет отдельные группы, вызывает негативные ассоциации, содержит нецензурную лексику и так далее.

5. Знак не должен быть описательным.

Если обозначение описывает свойства, назначение, качество, способ производства товара или оказания услуги, его не зарегистрируют. Все дело в том, что такое обозначение не выделяет предлагаемый потребителю продукт, регистрировать его нельзя.

Бывают и исключения: так произошло, например, с товарным знаком одной из старейших московских больниц. Медицинская организация с помощью экспертов "Гардиума" смогла доказать, что ее товарный знак с указанием на род деятельности учреждения является исключением из правила и соответствует всем критериям охраноспособности. Нужно было убедить Роспатент, что обозначение известно потребителям и ассоциируется с конкретным медучреждением. Юристы "Гардиума" собрали необходимые доказательства, товарный знак зарегистрировали.

Главная сложность проверки товарного знака на соответствие критериям охраноспособности в том, что для этого необходимо понимать систему оценивания Роспатента, логику экспертов. Сделать это самостоятельно владельцам бизнеса почти невозможно. Оценить знак с этой позиции может только опытный специалист, понимающий, как работает система. Поэтому за проверкой на охраноспособность лучше обращаться к опытным патентным поверенным или в патентные бюро.

Самостоятельная регистрация товарного знака

Зарегистрировать товарный знак самостоятельно можно тремя способами: через портал Госуслуги, личный кабинет на сайте Роспатента или очно. Очно заявки принимает отделение Роспатента в Москве. Здесь же проходит и весь процесс регистрации..

Для оформления заявки необходимо подготовить весь пакет документов:

● заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака;

● само обозначение;

● перечень классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация товарного знака;

● описание обозначения.

Требования к оформлению документов и правила их составления расписаны в приказе Минэкономразвития № 482. Бланк заявки на регистрацию товарного знака стандартный, скачать его можно на сайте Роспатента.

Подобрать нужный класс МКТУ для подачи заявки на регистрацию товарного знака помогут специальные бесплатные сервисы, например, Guardium Online*. На странице онлайн-проверки нужно ввести ваши ИНН и ОГРН, и сервис сам проанализирует ОКВЭД, подберет соответствующие классы МКТУ. Из полученного списка вам нужно будет выбрать подходящие под вашу конкретную заявку.

Когда все документы собраны и оформлены, нужно оплатить пошлину. Стоимость пошлины за регистрацию товарного знака не является фиксированным, она зависит от количества классов МКТУ, для которых заявляется регистрация. Для расчета размера пошлины у Роспатента есть специальный калькулятор, но в настоящий момент он находится на модификации. Пошлина за регистрацию заявки и принятие решения по формальной экспертизе составляет в чистом виде 3500 руб. Еще по 1000 руб. придется доплатить за каждый из классов МКТУ, если их больше пяти. Цена непосредственно экспертизы, от которой зависит, будет ли товарный знак зарегистрирован, - 11 500 руб. + 2500 руб. за каждый класс МКТУ, кроме первого.

Предварительная экспертиза, ее еще называют формальной, длится месяц, еще около года займет экспертиза по существу. В случае положительного решения, нужно заплатить еще одну госпошлину - уже непосредственно за регистрацию товарного знака. Стоимость такой пошлины 16 000 руб. + 1000 руб. за каждый новый класс МКТУ, если их больше пяти. Выдача свидетельства на товарный знак также потребует оплаты пошлины, это еще 2000 руб.

Если уже после получения сертификата на товарный знак вы решите взять ваше наименование под охрану в еще каком-то классе МКТУ, всю процедуру придется проходить заново - собирать документы, платить все пошлины, ждать, пока обозначение пройдет заново все экспертизы.

Есть возможность ускорить процесс регистрации товарного знака и получить свидетельство не через год, а за один-два месяца. Цена этой процедуры 94 400 руб. Если в регистрации откажут, деньги не вернут.

Сколько будет стоить регистрация товарного знака

Регистрация с патентным поверенным

Патентный поверенный - это специалист по регистрации объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся и товарные знаки. Чтобы стать патентным поверенным, нужно пройти аттестацию в Роспатенте и сдать экзамен. Допускаются до этого только юристы со стажем от четырех лет. После успешного прохождения всех процедур поверенный получает свидетельство с индивидуальным номером и специализацией. Поверенные могут как работать в патентных бюро, так и быть фрилансерами. Их помощь в регистрации товарного знака снимет с вас всю нагрузку: патентный поверенный берет на себя всю работу по регистрации.

К выбору патентного поверенного или бюро следует подойти со всей серьезностью. На что важно обратить внимание?

· Опыт работы. Иногда маркетологи патентных бюро выдают опыт работы учредителя за опыт работы всей компании - это добавляет веса. Однако большинство патентных бюро в РФ появились после распада СССР, только две организации работают еще со времен Союза.

· Специализация и практика. Специализация патентного поверенного особенно важна, если вы выбираете фрилансера. Убедитесь, что у него есть опыт именно в необходимой вам отрасли. В бюро проблем с этим обычно не бывает: в штате работают поверенные самых разных специализаций, вам подберут подходящего. В патентно-адвокатском бюро "Гардиум" есть разные специалисты, в том числе поверенные с опытом работы в Роспатенте.

· Количество полученных патентов. Важна именно эта цифра - сколько объектов было зарегистрировано при помощи поверенного. Количество поданных в Роспатент заявок не репрезентативно, поскольку не отражает результативность работы. Например, на счету "Гардиума" 18 тысяч зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

· Практика споров. Отказ в регистрации товарного знака - еще не конец, любое решение ФИПС может быть оспорено в Палате по патентным спорам. Палата, как и ФИПС, входит в структуру Роспатента. По-настоящему надежное патентное бюро защищает права клиента и на этом уровне с помощью адвокатов.

В договоре с патентным поверенным/бюро должно быть прописано, какие именно действия должен выполнить исполнитель, в какие сроки: от предварительной проверки наименования по нужному количеству классов МКТУ до подачи заявки в Роспатент и ее сопровождения. Также в нем должны быть четко оговорены условия оплаты, а еще обязательно должен быть пункт о конфиденциальности информации.

Стоимость услуг патентных поверенных и бюро варьируется. Все зависит от объема работ. Например, минимальная цена регистрации товарного знака со специалистами "Гардиума" - 12 600. Регистрация с полным сопровождением заявки будет стоить от 41 000 руб.

Регистрация товарного знака через сервис Gardium.Online

Для упрощения процедуры регистрации товарного знака "Гардиум" разработал специальный сервис - Gardium.Online*. Сервис позволяет провести предварительную проверку товарного знака, а также дистанционно подать заявку на регистрацию в Роспатент.

Оценка вероятности регистрации доступна бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Оценить перспективы регистрации товарного знака легко: нужно ввести ваше наименование в строку поиска и нажать на кнопку "Проверить".

Сервис обработает ваше наименование, сравнит с зарегистрированными знаками и выдаст наглядную оценку вероятности регистрации.

Чтобы подать заявку на регистрацию товарного знака через Gardium.Online, нужно зарегистрироваться, кликнуть на кнопку "Подать заявку" и заполнить соответствующую форму на сайте. Это займет несколько минут. Заявка будет направлена в Роспатент в течение одного-двух дней - за это время как раз можно оплатить пошлину. После вам останется только отслеживать ход рассмотрения заявки в личном кабинете. Все данные обновляются оперативно за счет интеграции с Роспатентом. Сервис дает преимущество - пошлина за выдачу свидетельства будет с 30% скидкой. Стоимость подачи заявки через Gardium.Online - от 14 300 руб.

Коротко о способах регистрации знака

Регистрацию товарного знака отклонили. Что делать?

Отказ в регистрации товарного знака не всегда означает, что защитить свое наименование у вас не получится. Все зависит от того, по какой причине в регистрации было отказано. Полный перечень причин для отказа обозначен в той же ст. 1483 ГК РФ. Разберем на реальных случаях из практики "Гардиума", каким образом можно все-таки защитить свой бренд и избежать исков.

Зарегистрировать аббревиатуру

Трансформаторный завод в Великом Новгороде пытался зарегистрировать словесный элемент, который содержит аббревиатуру названия предприятия. Роспатент отказал, мотивировав свое решение тем, что такой знак не обладает различительной способностью. Юристы "Гардиума" смогли доказать, что знак с аббревиатурой охраноспособен и широко известен, потребители именно так узнают предприятие. Роспатент согласился с этой позицией, предприятие получило свидетельство на товарный знак.

Оспорить регистрацию конкурента

Другой пример - регистрация товарного знака известного агентства недвижимости. При проверке Роспатент обнаружил товарный знак, который принадлежит компании-собственнику торгового центра, и противопоставил его названию агентства недвижимости. Владельцы зарегистрированного знака отказались дать согласие на регистрацию схожего. Тогда эксперты "Гардиума" вышли в Палату по патентным спорам (ППС) в защиту интересов агентства недвижимости. Юристы указали, что его юрлицо было зарегистрировано еще в 2002 году и одноименный товарный знак использовался им с тех самых пор при ведении деятельности, однородной услугам 36 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрировано другое обозначение. Так удалось оспорить ранее зарегистрированный торговый знак и добиться регистрации знака агентства недвижимости.

Доказать различительную способность географического названия

Еще один интересный случай - регистрация товарного знака челябинского мясокомбината. Роспатент отказал мясокомбинату, указав, что наименование может ввести потребителей в заблуждение о месте производства товара. Дело в том, что название мясокомбината совпадает с тем, как раньше назывался Крымский полуостров, а предприятие находится на Урале. Вторым основанием для отказа оказалось наличие зарегистрированного для аналогичных товаров схожего товарного знака. Чтобы опротестовать решение Роспатента, эксперты "Гардиума" заказали у ВЦИОМ опрос. Его результаты показали, что выбранное челябинским мясокомбинатом название вызывает ассоциации с Крымом только у 4,4 % респондентов. При этом слово не используется для обозначения Крыма с 20-х годов XX века. Параллельно эксперты выяснили, что схожий товарный знак на момент спора был аннулирован. В итоге Роспатент выдал производителю свидетельство на товарный знак.

Однако апелляции в ППС и суды - это, скорее, крайние меры. Зачастую саму ситуацию отказа можно предупредить, если подойти к процессу подачи заявки на регистрацию товарного знака со всей ответственностью.

Что может помочь?

1. Доработка товарного знака. Например, можно сделать нечитаемым логотип, добавив к текстовому элементу графический.

2. Точный подбор товаров из классов МКТУ.

3. Получение письма-согласия у владельца мешающего знака. Правообладатель при этом может потребовать вознаграждение.

4. Аннулирование мешающего знака через суд. Это продолжительный и затратный способ, но иногда именно он подходит больше всего.

5. Подача апелляции в ППС, затем в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Этот способ наиболее затратный и сложный, эксперты "Гардиума" рекомендуют прибегать к нему, только если ущерб от потери бренда будет более 500 тыс. рублей.

Сколько действует право на товарный знак

Право на товарный знак закрепляется за успешным заявителем на десять лет. Продлять охрану знака можно сколько угодно, эта процедура регламентирована Роспатентом. Подать документы на продление регистрации товарного знака нужно не позднее, чем за два месяца до окончания его действия. Также нужно будет оплатить пошлину - порядка 20 тысяч рублей.

Если правообладатель не подал документы заранее, то у него есть шесть месяцев с даты окончания действия товарного знака, чтобы все-таки это сделать. При этом придется дополнительно заплатить штраф - 50 % от пошлины за продление. Если же и этот срок в полгода будет пропущен, продлить регистрацию товарного знака будет крайне сложно.

Как еще получают права на товарный знак

Существует три основных пути получения прав на товарный знак, которые не связаны с регистрацией его с нуля в Роспатенте.

Договор франшизы

Объем прав и обязанности сторон. Франшиза предполагает полную либо частичную (по классам МКТУ) передачу прав на товарный знак. Правообладатель обязан контролировать качество продукции или услуги, а пользователь должен соблюдать все выданные ему правообладателем инструкции. Правообладатель при этом может пользоваться своим знаком после заключения договора.

Распоряжение правом. Пользователь товарного знака может заключать договоры субконцессии с согласия правообладателя.

Оплата. Возможны единоразовые и периодические фиксированные платежи. Договор франшизы может предусматривать выплату процента от дохода пользователя, полученного с использованием товарного знака правообладателя.

Лицензионный договор

Объем прав и обязанности сторон. Лицензия также может быть как полной, так и частичной, по классам МКТУ. За правообладателем сохраняется право контролировать качество продукции или услуги. Он также может пользоваться своим знаком после заключения договора.

Распоряжение правом. Пользователь товарного знака может заключать договоры сублицензии с согласия правообладателя.

Оплата. Возможны единоразовые и периодические фиксированные платежи. Договор также может предусматривать выплату процента от дохода пользователя.

Договор отчуждения

Объем прав и обязанности сторон. Правообладатель передает абсолютно все права на товарный знак новому. Это означает, что при этом он лишается права пользоваться товарным знаком после подписания договора и вести контроль за качеством.

Распоряжение правом. Новый правообладатель вправе распоряжаться товарным знаком любым законным способом. Ничье согласие на какие-либо действия не требуется.

Оплата. Возможны единоразовые и периодические платежи - как фиксированные, так и основанные на доходе.

Подвиды товарных знаков и иные виды средств индивидуализации

Есть несколько особых видов товарных знаков и средств индивидуализации - и речь уже идет не о форме обозначения, а о сути.

Общеизвестный товарный знак

Товарный знак признается общеизвестным, когда бренд стал широко узнаваем и известен, а идентифицируют по нему не только продукт, но и фирму, владельца товарного знака. Товарный знак признают общеизвестным после прохождения им особой процедуры: сперва необходимо доказать общеизвестность в ППС. Пошлина за решение по такой заявке - 40 тысяч рублей. Доказать общеизвестность не так просто: с 2001 года до первой половины 2021 года общеизвестными в РФ были признаны всего 227 знаков.

Приоритет на общеизвестный товарный знак может быть установлен до даты выдачи свидетельства - на дату, когда знак стал общеизвестным. Есть еще одна особенность - регистрация общеизвестного товарного знака бессрочна.

Один из последних случаев признания товарного знака общеизвестным в практике "Гардиума" - это товарный знак, принадлежащий фабрике мебели. Производитель работает с 1994 года и стал одним из лидеров рынка. Компания прибегла к помощи юристов "Гардиума", чтобы признать свой товарный знак общеизвестным для 20 класса МКТУ - категория "диваны".

Однако товарный знак фабрики представляет собой англоязычное название одного из небесных тел и использовался разными юрлицами, поэтому доказать ассоциативную связь у потребителей между обозначением и правообладателем было сложнее. Юристы собрали большой объем доказательств известности знака в отношении конкретного юридического лица и распространенности, товарный знак был признан общеизвестным для 20 класса МКТУ.

Коллективный товарный знак

Коллективный товарный знак - это знак, предназначенный для информирования рынка о свойствах выпускаемых под ним товаров или услуг. Коллективными товарными знаками обычно владеют ассоциации и группы компаний. Использовать обозначение может каждый член такой группы.

Для коллективных товарных знаков утвержден определенный стандарт качества, пользоваться обозначением можно только в том случае, когда все стандарты и предъявленные требования соблюдены. Право на использование коллективного знака нельзя передать третьим лицам.

Для регистрации коллективного товарного знака к заявке необходимо приложить устав знака со сведениями об ассоциации, лицах, которые будут им пользоваться, а также четкими характеристиками товаров.

НМПТ и географическое указание

Наименование места происхождения товара (НМПТ) и географическое указание - это те типы знаков, которые представляют собой наименование географического объекта или его производное и стали известными для конкретного товара для данной местности. Чаще всего такие типы обозначений используются региональными брендами.

Получить право на наименование места происхождения товара сложнее, чем на географическое указание, - предъявляются более жесткие требования. Необходимо доказать, что качество и свойства продукта с обозначением НМПТ вытекают исключительно из географического происхождения.

Географическое указание вошло в законодательство в 2020 году. Лидером по подаче такого рода заявок стал Краснодарский край, чаще всего правовая охрана такого рода испрашивается для алкогольной продукции.

Сертификационный знак

Сертификационные знаки - это знаки, которые подтверждают соответствие стандартам. Необходимость сертификации регламентирована законом, однако организации могут пройти и процедуру добровольной сертификации.

Использование сертификационного знака обязательной сертификации в РФ регулирует Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии. Использовать сертификационный знак может любая организация, чьи продукция или услуги соответствуют предъявленным к стандарту требованиям. Соответствие стандарту позволяет ставить на товар или его упаковку маркировку знака соответствия. В России это буквы "Р", "С", "Т".

Коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение - это то наименование, под которым вы работаете, отличное от формального. Приведем пример. Если условный ИП Бондарев С. Ю. открывает шиномонтажную мастерскую, во всех документах его предприятие так и будет называться: "ИП Бондарев С. Ю.". Но для работы с клиентами он может выбрать коммерческое обозначение, которое разместит на вывеске своей мастерской, визитках и так далее. Коммерческое обозначение может быть любым - главное, чтобы оно не нарушало чужие права.

Существенный минус такого пути - коммерческое обозначение не регистрируется, а значит, оно не защищено от копирования и не гарантирует, что однажды "ИП Бондарев С. Ю." не получит иск с требованием компенсации за нарушение чужих интеллектуальных прав.

Где товарные знаки необходимы

Маркетплейсы

Если вы настроены развивать свой бизнес через популярные маркетплейсы, то свидетельство на товарный знак, скорее всего, понадобится. Большинство из них требуют либо сертификат на товарный знак или иной документ, подтверждающий право на его использование, либо факт подачи заявки на регистрацию в Роспатент.

Загрузить документы требуют на разных этапах. Например, некоторые объявили наличие подтверждающих право на товарный знак документов обязательным для начала работы. Другие - разрешают загрузить эти данные позднее.

Почему это нужно? Дело в том, что маркетплейсы стремятся максимально снять с себя ответственность за нарушения в сфере интеллектуальных прав. В договорах с каждой площадкой прописано, что разбираться с последствиями нарушений придется именно продавцу, а не маркетплейсу. Кроме того, некоторыми маркетплейсами предусмотрены штрафы за причиненный площадке ущерб.

Доменное имя

Домен сейчас - это такое же средство индивидуализации компании, как вывеска, только в онлайне. Доменное имя при этом по закону не является объектом интеллектуальной собственности и не может получить защиту. Так, например, немецкому концерну пришлось судиться с московской компанией, которая использовала домен, содержащий его название.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить за собой домен, его можно зарегистрировать как словесный или комбинированный товарный знак. Процедура регистрации ничем не будет отличаться от обычной.

Если же нужный вам домен уже занят, его можно забрать. Для этого, опять же, нужно зарегистрировать словесный товарный знак, идентичный с доменным именем. После этого можно договориться с администратором домена в досудебном порядке, заключить с ним соглашение, а если не выйдет - идти в суд.

Яркий пример такого процесса - запрет на использование товарного знака известного косметологического бренда. Его владелец обнаружил, что существует сайт, который реализует продукцию под названием косметологического бренда и содержит указание на него в доменном имени. При этом в оригинальной линейке товаров бренда части товаров не было.

Юристы "Гардиума" через суд доказали, что администраторы домена действовали незаконно. Домен был признан неправомерным, его администраторам запретили использовать товарный знак косметологической компании и взыскали с них компенсацию - более 200 тысяч рублей.

Реклама и франчайзинг

Зарегистрированный товарный знак необходимо для целого ряда процессов. Не удастся развивать и масштабировать бизнес по франшизе, так как наличие прав на товарный знак для этого договора прописано в законе (ст. 1027 ГК РФ). Закон также ограничивает использование в рекламе и вывесках иноязычных слов: если такие есть в вашем наименовании, то рекламировать продукт законно вы сможете только после регистрации товарного знака (ст. 3 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" № 53-ФЗ).

Товарный знак и защита на таможне

Наличие свидетельства на товарный знак позволяет включить наименование в ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. По нему на таможне проверяют все поступающие в страну партии товаров, что позволяет остановить контрафакт до попадания на рынок. Включение товарного знака в ТРОИС не является обязательным, но это хороший инструмент для защиты от финансовых и репутационных потерь.

Международный рынок

Зарегистрировать товарный знак для выхода на международный рынок проще, если он уже зарегистрирован в стране правообладателя. Для регистрации таких знаков работает Мадридская система. Правообладатель товарного знака достаточно подать одну заявку и оплатить один набор пошлин, но получить охрану в 125 странах мира.

Как товарный знак поможет заработать

Регистрация товарного знака может не только защитить вас и ваш бренд от нарушений и исков. Это еще и способ увеличить свои активы. С точки зрения бухучета товарный знак можно рассматривать в качестве нематериального актива (НМА).

Объект, который вы хотите отнести к НМА, должен соответствовать некоторым критериям:

● срок полезного использования больше 12 месяцев;

● наличие документов, подтверждающих права организации;

● выгода от использования (как в настоящем, так и в будущем);

● использование для собственных нужд организации.

Учет НМА предполагает его приобретение и оприходование; принятие к учету; списание, инвентаризацию. Для всех этих операций есть специальный раздел - "ОС и НМА". Как поставить на учет товарный знак в качестве НМА:

1. В разделе "ОС и НМА" выбрать документ "Поступление НМА" в подразделе "Нематериальные активы".

2. Здесь нужно последовательно заполнить все реквизиты. При выборе НМА откроется меню справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР".

3. После нажатия на кнопку "Создать" откроется новое поле, в котором нужно ввести полное и краткое наименование НМА и так далее. В строке "Вид НМА" нужно выбрать "Исключительное право владельца на товарный знак...".

4. В этом же блоке можно сразу обозначить срок полезного использования НМА, выбрав соответствующую амортизационную группу. Важно помнить, что в случае товарного знака он будет ограничен тем сроком, на который обозначение зарегистрировано.

5. После ввода всех данных нужно выбрать субсчет 08 счета "08", если вы разрабатывали товарный знак самостоятельно, либо "05" если вы приобретали готовый товарный знак.

6. Непосредственно постановка НМА на учет осуществляется через документ "Принятие к учету НМА", он находится также в подразделе "Нематериальные активы". Нужно нажать на кнопку "Создать", появится всплывающее окно.

7. В этом окне вводится дата принятия НМА к учету (это может быть, например, дата приобретения знака или получения сертификата), выбирается способ поступления.

8. В следующем всплывающем окне нужно выбрать конкретное НМА, которое требуется принять к учету. Список программа составляет автоматически.

9. Во вкладке "Бухгалтерский учет" следует выбрать параметры и способ начисления амортизации. Для амортизации товарных знаков используется бухгалтерский счет 05 "Амортизация нематериальных активов". Начисления по НМА производятся в корреспонденции с несколькими счетами, конкретный зависит от того, как используется актив. У товарных знаков это, скорее всего, будут счета 20 "Основное производство", 25 "Общепроизводственные расходы" и 44 "Расходы на продажу". Начисление амортизации НМА производится со следующего месяца после проведения документа.

10. Чтобы принять НМА к учету, необходимо также заполнить вкладку "Налоговый учет". При этом нужно указать стоимость НМА, порядок ее включения в состав расходов, срок полезного использования. Если товарный знак удалось зарегистрировать не с первого раза, был получен отказ от Роспатента, то траты на это пойдут в статью расходов.

Когда товарный знак принят к бухгалтерскому и налоговому учету как НМА, можно провести его оценку. Оценка проводится двумя способами:

- амортизация первоначальной стоимости;

- рыночная оценка.

Проводить переоценку можно не чаще одного раза в год. Особенно важна оценка для тех, кто собирается развивать бизнес по франшизе, - от ее результатов зависит в том числе размер платежей по договору франчайзинга.

Резюме. Почему зарегистрированный товарный знак лучше его отсутствия

Товарный знак - инструмент защиты бизнеса от финансовых и репутационных потерь, а также его расширения и масштабирования. Он способен увеличить стоимость вашей компании.

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