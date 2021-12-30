В ГИБДД разъяснили, что делать с автомобилем после смерти его владельца

После приобретения автомобиля новому владельцу необходимо в течение 10 дней оформить его перерегистрацию в подразделении Госавтоинспекции. В случае же смерти собственника транспортного средства (ТС) пользоваться им возможно только "после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника". Такие разъяснения в четверг утром опубликовало столичное управление ГИБДД.

Для перерегистрации ТС после смерти автовладельца необходимо предоставить в подразделение Госавтоинспекции сам автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на имя того, кто ставит машину на учет.

В УГИБДД по Москве также опубликовали статистику по выявленным на дорогах транспортным средствам, не зарегистрированным положенным образом. "14 532 случая управления транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, выявлено в 2021 году. Кроме того, установлен 661 факт повторного совершения указанного административного правонарушения", - рассказали в столичной ГАИ.

Автоинспекторы напоминают, что за управление незарегистрированным автомобилем статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения права его управлением на срок от одного до трех месяцев.

"Сотрудники подразделений ГИБДД г. Москвы на постоянной основе проводят работу по выявлению транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке", - заключили в управлении.

Ранее "РГ" рассказывала, почему за руль машины, полученной по завещанию, можно сесть только через полгода.

Кроме того, выяснилось, что некоторые автовладельцы пытаются избежать штрафов за административные правонарушения, не переоформляя на себя машину умершего родственника.